La belle visite de Lando Norris à son ancienne école primaire

Ce lundi 2 février, Lando Norris a pris le temps de rendre visite à son ancienne école primaire, passant du temps avec les enseignants et les élèves qui ont accueilli le pilote McLaren F1 avec son statut de champion du monde.

L’école Chew Stoke Church avait été prévenue que Norris pourrait éventuellement prendre le temps de visiter son ancien établissement. Les enfants avaient préparé un tableau de félicitations pour son titre de champion du monde, et Norris a passé du temps à discuter avec les élèves actuels lors de l’assemblée sur l’importance de la persévérance pour atteindre ses objectifs.

Le Britannique s’est rendu dans chaque salle de classe pour répondre aux questions de chaque groupe d’âge, et il a été interrogé sur ses souvenirs de son passage au sein de l’établissement, et a déclaré se souvenir de tout..

Le directeur, Ben Hewett, a salué un Norris "vraiment généreux" de son temps, signant autant d’objets que possible, et l’école a ajouté que Norris avait prévu un cadeau pour chaque élève après son passage.

L’assistante d’éducation, Sue Lewis, s’est surprise de voir à quel point il n’était pas différent de l’enfant qu’il avait été : "Il n’a pas changé. C’est toujours une personne charmante, comme il l’était à l’époque. La seule chose qu’il a faite, c’est de grandir !"

Norris a commencé sa carrière en karting alors qu’il était encore à l’école primaire, décrochant la troisième place du championnat national Super 1 en catégorie Comer Cadet lors de ce qui aurait été sa dernière année de primaire avant d’entrer au collège.

Dans le cadre de sa visite, Norris s’est vu remettre un certificat l’informant qu’il était devenu membre d’honneur de la Chew Stoke Church School Society. S’exprimant sur Facebook pour partager les événements de la journée, l’école a remercié son implication et sa disponibilité dans un communiqué.

"Quelle journée incroyable nous avons vécue à la Chew Stoke Church School. Les enfants, le personnel, les anciens élèves, les parents et les collègues ont eu droit à une visite TRÈS spéciale de Lando Norris, l’actuel champion du monde de F1. Lando a été accueilli par des acclamations et une agitation de drapeaux très enthousiaste de la part de toute la communauté scolaire."

"Après avoir été accueilli dans l’école par M. Hewett, l’équipe de direction et deux élèves de CM2, Lando a eu la gentillesse de poser pour de nombreuses photos et a participé à une assemblée générale de l’école où il a parlé de ce qui le motive, de l’importance de persévérer et d’être déterminé lorsque l’on veut atteindre ses objectifs, quels qu’ils soient."

"Il a répondu à de nombreuses questions et l’école a eu la chance d’offrir quelques cadeaux à Lando. Parmi ceux-ci, la classique tasse et le torchon de Chew Stoke ! Deux de nos anciennes élèves, Amelie et Olivia, ont également offert à Lando une adhésion spéciale aux anciens élèves de Chew Stoke."

"Annie et Toby ont lu des poèmes sur le parcours de Lando, qui lui ont été envoyés depuis sa visite. Après l’assemblée, Lando a visité chaque classe, répondant à davantage de questions, signant des objets et aidant même sur la ligne d’arrivée de certaines courses de trottinettes Hedgehog."

"Nous sommes incroyablement reconnaissants que Lando ait fait cette visite spéciale à Chew Stoke aujourd’hui. C’est une expérience que les enfants et toute la communauté scolaire n’oublieront pas. Nous sommes certains que cela a inspiré nos élèves à viser haut, à rêver grand et à se rappeler que tout est possible."

"Lando a très généreusement laissé un cadeau pour chaque élève et ceux-ci seront rapportés à la maison demain. Merci pour cette journée que nous n’oublierons pas de sitôt, Lando, et bon retour."