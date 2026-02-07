Ricciardo ’aurait pu être champion du monde’ si Red Bull avait été meilleure

L’ancien directeur de l’écurie Red Bull, Christian Horner, estime que Daniel Ricciardo aurait remporté un championnat du monde s’il avait disposé d’une monoplace plus compétitive au sein de l’équipe dans la période où il en était le leader.

Ricciardo a rejoint l’écurie basée à Milton Keynes en 2014 et y a passé cinq saisons. Cependant, durant cette période, Red Bull n’était pas en mesure de lutter pour le titre, Ricciardo ne parvenant à décrocher qu’une poignée de victoires et divers podiums, mais il avait pris la main face à Sebastian Vettel, et a été le leader de l’équipe jusqu’à 2018.

"Daniel est tout simplement un gars génial" a-t-il déclaré. "Il illumine une pièce dès qu’il y entre. C’est une grande personnalité. Il a un grand cœur, c’est quelqu’un de très sensible. Le courant est tout de suite passé avec lui."

"C’était un pilote merveilleux et, malheureusement, à l’époque où il était à son apogée, nous n’avions pas la voiture la plus compétitive de la grille. S’il l’avait eue, il aurait pu être champion du monde. Mais c’est un homme formidable et je pense que Daniel manque au sport."

Offrant plus de détails sur la personnalité de Ricciardo, Horner a été dithyrambique sur les qualités humaines de l’Australien, qui plaisante sur les capacités de son ancien pilote avec un micro entre les mains : "Ce sourire... et c’est aussi un excellent chanteur."

"J’organisais toujours une fête après la course de Silverstone, et son interprétation de Wagon Wheel était légendaire. En fait, je l’ai forcé à la chanter lors d’une fête de Noël une fois, ce qu’il ne m’a jamais pardonné. Simplement une grande personnalité, beaucoup de charisme."

Horner a également réitéré qu’il ne serait intéressé par un retour en F1 que si c’était avec une équipe qu’il juge capable de réussir, alors qu’il pourrait investir dans Horner : "J’ai fait mon temps. Pour moi, si je devais revenir, ce serait dans un rôle légèrement différent de celui que j’ai occupé au cours des 21 dernières années. Nous verrons bien."

"L’intérêt pour ce sport est au plus haut. Il y a des gens fantastiques qui veulent investir dans la F1. Je ne suis pas pressé. Si ma carrière s’arrête à la fin de mon aventure chez Red Bull, j’aurai eu un parcours incroyable. Comme je l’ai dit avant de m’envoler pour l’Australie, je ne reviendrais que pour quelque chose de véritablement passionnant et qui pourrait, à terme, gagner."