’Elles ressemblent enfin à nouveau à des F1’ : Wolff encense les monoplaces 2026

À un peu plus d’un mois du coup d’envoi de la saison à Melbourne, Toto Wolff n’a pas caché son enthousiasme à l’égard des nouvelles réglementations techniques qui entrent en vigueur cette année. Lors de la présentation officielle de Mercedes, le patron de l’écurie allemande a livré une analyse résolument positive, allant jusqu’à affirmer que les monoplaces "ressemblent à nouveau à des voitures de Formule 1".

Annoncés dès 2024, ces changements majeurs ont longtemps occupé les esprits dans le paddock, au point que plusieurs équipes ont très tôt réorienté leurs ressources vers ce nouveau cycle technique, tant les évolutions sont vastes et profondes. La saison 2026 s’est ainsi fait attendre, nourrissant rumeurs et spéculations, certaines plaçant déjà Mercedes en tête de la hiérarchie.

Lors du lancement officiel de son équipe cette semaine, Wolff a été invité à dresser la liste des points forts... et faibles du nouveau règlement. Un exercice dans lequel l’Autrichien, pourtant connu pour sa franchise, n’a trouvé aucun aspect négatif.

"Je ne vois aucun point négatif", a déclaré le directeur d’équipe. "Je n’essaie pas d’en faire trop ni de vendre un produit meilleur qu’il ne l’est."

Sur le plan esthétique, le constat est sans appel pour Wolff.

"Je pense que les voitures sont géniales. Elles sont spectaculaires. Elles ressemblent à nouveau à des voitures de Formule 1. Elles ne sont ni trop petites, ni trop grandes. Elles ne ressemblent pas aux baleines du passé.

L’esthétique est très réussie."

Wolff s’est également montré séduit par le nouveau concept moteur, notamment par l’apport du boost électrique, qui promet de redistribuer les cartes en piste.

"J’aime beaucoup le concept moteur, notamment en ce qui concerne le boost. George [Russell] a dépassé [Franco] Colapinto lors du shakedown de Barcelone alors que Colapinto était en long relais. Il y avait, je crois, environ 60 km/h de différence en vitesse de pointe en ligne droite, et c’est extrêmement excitant."

Pour Wolff, l’ensemble des ingrédients réunis par ce nouveau règlement devrait enfin permettre de relancer le spectacle en piste, après plusieurs saisons jugées plus pauvres en dépassements.

"Nous allons voir beaucoup plus de dépassements", affirme le dirigeant de 54 ans. "Et nous allons en voir dans des zones où on ne s’y attend pas."

Au-delà de la performance pure, Wolff estime que la Formule 1 va gagner une dimension supplémentaire, mêlant intelligence de course et stratégie.

"En plus d’avoir les voitures les plus rapides et les meilleurs pilotes, il y aura cette dimension supplémentaire de pilotage intelligent et de tactique, qui sera, selon moi, facile à comprendre pour le public de la Formule 1."

Au moment de conclure, Toto Wolff a insisté sur sa sincérité, fidèle à son image de dirigeant direct.

"Jusqu’à présent, je n’ai vraiment vu aucun point négatif. Et encore une fois, je ne raconterais pas n’importe quoi et je ne survendrais pas quelque chose en quoi je ne crois pas. Pour moi, à ce stade, tout est validé."