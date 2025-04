L’Arabie saoudite est intéressée par le rachat d’une équipe de F1

L’Arabie saoudite pourrait s’engager dans la voie de la création d’une écurie de F1, selon le président de la Fédération saoudienne de l’automobile et de la moto.

L’Arabie saoudite a renforcé son implication en F1 ces dernières années et a accueilli son tout premier Grand Prix en 2021.

Par ailleurs, la compagnie pétrolière publique Aramco est un partenaire mondial de la F1 et sponsor titre de l’écurie Aston Martin.

Alors qu’elle envisage une nouvelle étape, Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal a suggéré qu’elle pourrait devenir propriétaire d’une écurie de F1. Et il ne s’en cache pas, il s’agit bien d’une opération financière avant tout...

"Il y a de la place pour une nouvelle équipe. Il n’y en a que 11 sur 12, et une ou deux équipes pourraient être à vendre à l’avenir. C’est possible."

"Si vous constatez une croissance, tout d’abord, c’est intéressant. Si vous achetez une écurie de Formule 1, les gens l’achèteront pour en tirer profit, surtout si elle est rachetée par l’une des sociétés du PIF."

"On constate que la Formule 1 atteint de nouveaux marchés, que les ventes augmentent à l’échelle mondiale, et nous avons vu la puissance du partenariat avec Aramco et Aston Martin."

"Tout le monde dit que l’Arabie saoudite pourrait bientôt le faire. Si elle juge que c’est faisable, si c’est pertinent, alors pourquoi pas ? Personne ne déteste gagner de l’argent. Donc, si la Formule 1 peut générer des revenus, pourquoi pas. Mais c’est très complexe. Il faut savoir précisément quelle équipe acheter, avec qui s’associer et qui gérera tout cela."

"La décision est très difficile. Ce n’est pas facile de décider quelle équipe acheter et comment la gérer. Mais nous sommes très intéressés ; nous organisons une cours de Formule 1 et nous sponsorisons des équipes. Je ne serais donc pas surpris d’entendre une annonce concernant une équipe saoudienne, et personnellement, j’aimerais bien voir une équipe saoudienne."

"Mais si je suis en Arabie saoudite ou si une entreprise saoudienne est impliquée dans l’une des équipes, j’aimerais qu’elle s’y prenne bien et qu’elle réussisse. C’est donc une question délicate, mais pourquoi pas ?"