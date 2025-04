Djeddah sera ’un défi différent’ mais Mercedes F1 vise ’le podium’

Mercedes F1 a signé un podium retentissant à Bahreïn grâce à George Russell, malgré une voiture victime de problèmes. Du côté d’Andrea Kimi Antonelli, le top 10 était jouable avant qu’il ne perde tout espoir de bien figurer quand Mercedes l’a fait s’arrêter et Toto Wolff, le directeur de l’équipe, reconnait la part de responsabilité du team.

"La course de Bahreïn a été riche en événements. George s’est battu contre plusieurs défaillances de sa voiture pour décrocher la deuxième place et son troisième podium de la saison, ainsi que celui de l’équipe" a déclaré Wolff.

"C’était un superbe pilotage de sa part sous une pression importante, aidée par le calme et le dépannage de l’équipe. Nous travaillons dur pour comprendre ce qui a causé les problèmes que nous avons eus afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent à l’avenir."

"Pour Kimi, Bahreïn a été une étape importante de sa courbe d’apprentissage. Il a montré tout au long du week-end qu’il avait le rythme nécessaire pour se battre pour le top 5. Il s’est toutefois retrouvé hors position dès le premier tour et, alors qu’il s’est battu dans les deux premiers relais, ses pneus ont souffert."

"En changeant de stratégie, il a ensuite été malchanceux avec le timing de la voiture de sécurité et nos choix ne lui ont pas donné la chance de se battre pour revenir dans les points. Au vu de ses performances, il est facile d’oublier que Kimi n’en est qu’au tout début de sa carrière en F1. Bahreïn sera une étape importante dans la poursuite de son développement."

Avec trois podiums en quatre courses, Mercedes espère enchaîner, mais Wolff rappelle que Djeddah est un circuit différent : "Nous nous rendons maintenant en Arabie saoudite pour la dernière course de ce triplé. Bien que nous ayons été encouragés par notre performance à Bahreïn, Djeddah représente un défi différent."

"Nous passons d’une piste limitée par l’arrière à une piste plus limitée par l’avant, avec plusieurs sections à haute et moyenne vitesse. Il serait stupide d’essayer de prédire l’ordre probable au départ, mais nous aurons pour objectif de nous battre pour le podium une fois de plus."