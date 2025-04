Alpine F1 s’est redressée mais a ’encore beaucoup à apprendre’ pour Gasly

Alpine F1 se rend sur le Circuit de la Corniche de Djeddah pour le Grand Prix d’Arabie saoudite, cinquième rendez-vous de la saison 2025 de Formule 1.

Avant d’évoquer ce nouveau défi, Pierre Gasly revient sur la première arrivée dans les points de l’équipe française le week-end passé à Bahreïn, sur le circuit de Sakhir.

"C’est une excellente chose de repartir de Bahreïn avec des points au compteur après les trois rendez-vous riches en défis du début de saison. Je suis très content pour l’équipe après cette course extrêmement disputée et bien exécutée de notre côté."

"La stratégie et les arrêts aux stands étaient très bons, tout comme notre monoplace. Nous pouvons clairement nous appuyer là-dessus pour les prochaines épreuves. Le timing de la voiture de sécurité n’était pas idéal, et le dépassement de Max [Verstappen] m’a laissé un goût amer, mais je suis néanmoins satisfait pour toute l’écurie."

"La triplette se poursuit cette semaine à Djeddah, où nous espérons démontrer à nouveau notre compétitivité. Le circuit est rapide et les virages à hautes vitesses devraient nous être favorables, un peu comme à Bahreïn. Nous connaissons un beau redressement depuis 2024, mais nous avons encore beaucoup à apprendre sur notre voiture."

"Nous visons un nouveau top dix en Arabie saoudite et j’ai déjà hâte de reprendre le volant."

Jack Doohan est lui revenu sur sa prestation solide à Bahreïn et se tourne vers son premier départ à Djeddah au volant d’une Formule 1.

"Le week-end de Bahreïn était positif pour l’équipe, avec une voiture très compétitive et les points de la septième place pour Pierre. De mon côté, j’étais content de nos performances en général, mais déçu du résultat final, car certaines choses n’ont pas joué en notre faveur."

"Nous avons signé notre meilleur résultat collectif en qualifications et nos deux monoplaces bataillaient dans le top dix pendant la majeure partie de la course. Cela montre que nous sommes en mesure d’être dans le match et de nous battre pour les points. Nous avons manqué de réussite de mon côté du garage. L’intervention de la voiture de sécurité nous a fait perdre l’avantage pris grâce à l’undercut. Nous avions une bonne position de piste, mais il s’est finalement avéré trop compliqué de s’accrocher aux points face à des concurrents chaussés de pneus plus frais et plus tendres."

"Nous nous concentrons désormais sur ce week-end en Arabie saoudite pour boucler cet enchaînement de trois rendez-vous en autant de semaines. Une nouvelle fois, c’est un circuit où j’ai déjà roulé en Formule 2. Avec sa nature fluide et rapide, il sera important d’utiliser cette expérience pour être dans le rythme dès le début du week-end et de tirer profit de notre dynamique positive pour marquer plus de points."