Komatsu : Il est ’extrêmement important’ que Bearman fasse un week-end propre

Oliver Bearman n’a plus marqué de points depuis le GP d’Arabie saoudite, et il admet être un peu perdu quant à ses performances. Le pilote Haas F1 espère que le package d’Imola lui conviendra ce week-end à Barcelone car il ne comprend pas comment optimiser ses résultats.

"Honnêtement, je suis un peu perdu parce que les week-ends où nous nous attendions à avoir des difficultés, nous avons en fait très bien réussi, et vice versa" a déclaré Bearman. "Il est donc difficile d’établir des prévisions pour cette voiture."

"Ce que nous avons fait, c’est apporter les nouvelles améliorations à Imola, et nous devons voir comment cela fonctionne dans les virages à haute vitesse, car Imola n’est pas aussi rapide que Barcelone."

"Si nous parvenons à maîtriser la situation et à obtenir de bonnes performances, je pense que ce week-end sera une nouvelle fois très intéressant pour les performances de la voiture."

Ayao Komatsu veut voir un week-end sans erreur de Bearman, car il pense que ce sera la clé pour que le Britannique signe un bon résultat si sa voiture le permet : "C’est extrêmement important. C’est ce que j’ai dit avant le début de ce triplé de courses : il doit juste avoir un week-end cohérent et propre."

"Il ne l’a pas fait à Miami, il a eu un accident, Imola a été brillant, et Monaco a été parfait à part cet incident, mais ce n’est toujours pas un week-end propre. Nous n’avons aucun doute sur sa vitesse, ses capacités, il a donc besoin d’un week-end propre pour être performant."

"Son talent, sa vitesse, son sens de la course et tout le reste ont été prouvés. Si vous regardez les week-ends où il a fait une course propre, il est à la hauteur, donc nous avons juste besoin d’un week-end propre, et alors il n’y a aucun doute que les résultats viendront."

Bearman a commencé son week-end de Barcelone par une septième place en EL1, ce qui est un bon premier pas. Reste à voir s’il pourra enchaîner la suite du week-end à ce niveau sans commettre d’impair !