Kobayashi a retrouvé le volant d’une F1 avec Haas au Paul Ricard

Kamui Kobayashi a retrouvé le volant d’une Formule 1 pour la première fois depuis plus de dix ans hier, lors d’essais privés pour Haas F1 en France.

Le directeur d’équipe et pilote du Championnat du monde d’endurance pour Toyota a participé à 75 Grands Prix entre 2009 et 2014.

Ces essais interviennent dans le cadre du partenariat technique conclu entre Toyota et Haas l’an dernier. Aux termes de cet accord, Toyota fournit des services de conception et de fabrication à Haas, tandis que l’écurie de F1 offre aux jeunes pilotes Toyota la possibilité de piloter leurs monoplaces conformément à la réglementation des essais des voitures précédentes.

Le constructeur a placé son pilote WEC Ryo Hirakawa au sein de l’équipe comme pilote de réserve. Hirakawa a effectué la semaine dernière sa deuxième des quatre apparitions prévues en Libres 1 pour l’équipe.

Kobayashi, aujourd’hui âgé de 38 ans, n’est évidemment plus un jeune pilote mais il s’est offert ce plaisir avec Haas sur le circuit Paul Ricard.

Le Japonais avait fait ses débuts en F1 au sein de l’écurie d’usine Toyota fin 2009. Cependant, Toyota s’est retiré de la F1 à la fin de cette même saison. Kobayashi a rejoint BMW Sauber l’année suivante. Il a réalisé le dernier podium d’un pilote japonais en 2012, en terminant troisième chez lui à Suzuka.

Après une année sabbatique en 2013, Kobayashi est revenu en F1 avec Caterham l’année suivante. Cette écurie a cependant rencontré des difficultés financières et Kobayashi a fait sa dernière apparition en F1 fin 2014.

Depuis, il a connu une brillante carrière en WEC, d’abord comme pilote, puis comme directeur d’écurie. Il a partagé le titre WEC et la victoire aux 24 Heures du Mans avec ses coéquipiers José Maria Lopez et Mike Conway en 2021.

"On s’est amusés à nouveau avec cette bête après 11 ans," a commenté Kobayashi.

"Merci Toyota et Haas pour cette opportunité ! Un grand merci aussi, j’ai été solide ces deux derniers jours en termes de physique !"

"Il s’agit d’une collaboration entre Toyota Gazoo Racing et l’écurie Haas F1. Nous souhaitons collaborer sur les technologies futures afin d’améliorer les performances et, parallèlement, sur l’avenir avec Morizo-san [Akio Toyoda, président de Toyota]. Nous voulons offrir l’opportunité à un pilote Toyota de se forger un avenir en Formule 1."

"Je ne suis plus encore assez jeune pour dire que je veux redevenir pilote de F1, mais l’opportunité d’aujourd’hui est de donner la chance à un jeune pilote d’exploiter son potentiel en Formule 1."

"Je souhaite donc donner des conseils sur les sensations que l’on peut ressentir en Formule 1 cette fois-ci, et sur ce qu’il faut préparer pour son avenir en F1. C’est pour ça que c’est comme une référence : j’ai repris le volant d’une F1 après 11 ans. Depuis 2014, je n’avais plus piloté de F1 et, après 11 ans, la voiture est bien différente. Mais j’ai apprécié et tout s’est bien passé. Je me suis senti à l’aise dans la voiture et le physique est bon après 11 ans."

"Merci à Haas pour cette opportunité ! J’ai beaucoup souri en pilotant ! Cette expérience offre plus de chances à un futur pilote Toyota en Formule 1."