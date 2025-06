McLaren F1 va mieux gérer la rivalité de ses pilotes en qualifications

Andrea Stella, directeur de McLaren F1, ne veut laisser passer aucun détail et admet que son équipe a encore des leçons à tirer de certaines situations.

Et une situation inattendue est apparue suite à un incident mineur entre ses deux pilotes à Barcelone.

Les qualifications du Grand Prix d’Espagne du week-end dernier ont vu Oscar Piastri devancer son coéquipier Lando Norris pour la pole position.

Mais en Q3, Norris a entamé sa première tentative tandis que Piastri concluait la sienne, permettant à ce dernier de bénéficier d’une légère aspiration dans la ligne droite de départ/arrivée. Se rendant compte de qui était derrière lui, Piastri a vite coupé son effort une fois son chrono signé pour ne pas favoriser davantage son équipier et rival n°1 pour le titre.

Si Piastri a qualifié l’incident "d’insolent", Stella a minimisé l’importance de l’incident mais souhaite tout de même qu’il soit traité comme il se doit.

"C’était un incident mineur. Nous disons toujours à nos pilotes : ’Ne laissez rien vous miner le cerveau. N’importe quoi, dites-le, dites ce que vous pensez’."

"Dans ce cas précis, je pense que le commentaire d’Oscar visait à mettre en lumière une situation dont nous n’avions pas parlé auparavant. Un scénario inattendu."

"En soi, ce n’est pas trop controversé, mais nous n’en avons pas parlé auparavant et nous ne voulons pas surprendre nos pilotes avec des situations dont nous n’avions pas parlé auparavant."

"Respecter l’équité, c’est une responsabilité qui incombe à l’équipe plutôt qu’aux pilotes."

"Nous devons en tirer les leçons et être encore plus prêts pour les courses à venir, qui seront certainement intéressantes."

Des sujets comme ceux des qualifications en Espagne sont abordés et discutés lors de réunions régulières, tout comme des moments plus prévisibles, comme la longue ligne droite jusqu’au virage 1 après le départ à Barcelone.

"Le briefing ne devient pas trop intense à chaque fois car ce sont des discussions fréquentes."

"Les conversations sont les mêmes que d’habitude. Évidemment, lorsque les deux pilotes s’élancent l’un à côté de l’autre et qu’il y a 800 mètres avant le virage 1, il faut parfois rappeler chaque détail de notre façon de courir ensemble."

"Mais jusqu’à présent, je ne peux qu’être très reconnaissant envers Lando et Oscar qui ont abordé cette compétition interne avec un grand sens des responsabilités et en respectant quasiment à la lettre nos principes et notre approche de la course."