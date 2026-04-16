Bearman donne des nouvelles de son genou après son crash de Suzuka

Oliver Bearman a partagé de nouvelles informations sur son état de santé après son énorme accident survenu lors du Grand Prix du Japon. Le pilote Haas F1 s’est voulu rassurant quant à sa santé après un choc à plus de 50 G.

Le Britannique a percuté la barrière après avoir été surpris par l’énorme différence de vitesse en revenant sur l’Alpine de Franco Colapinto. Cet incident a confirmé les craintes de certains pilotes concernant le danger lié aux vitesses de rapprochement avec la nouvelle réglementation.

Boîtant après le crash, le Britannique n’avait pas participé à la session médias d’après-course à Suzuka, et il révèle que les jours qui ont suivi l’accident et son retour en Europe ont été pénibles, mais il révèle surtout qu’il n’a pas de séquelles.

"Oui, je vais très bien" a déclaré Bearman à Sportbible. "C’était difficile car, évidemment, juste après, je ne bougeais pas beaucoup. J’avais un peu de gonflement au niveau du genou, mais tout va bien maintenant. Heureusement, c’était le genou droit, donc ça ne posait pas trop de problème."

"En fait, j’étais de retour sur le simulateur dès le mercredi ou le jeudi, car mon frère et moi nous entraînions pour une course d’endurance le week-end suivant. Cela aurait pu être bien pire. Je suis donc très, très reconnaissant et j’ai hâte de reprendre la piste à Miami."

Dans le podcast Up to Speed, l’Anglais a expliqué en quoi il n’était pas satisfait du mouvement de Colapinto, même s’il avait lui-même été perçu comme responsable des risques pris inutilement pour dépasser l’Alpine. Il note aussi, ce qui a beaucoup été dit, que le règlement est aussi responsable.

"C’était une différence de 50 km/h… c’est vraiment un résultat regrettable de cette réglementation. Franco s’est déporté devant moi pour défendre sa position. L’année dernière, cela aurait été absolument à la limite, mais probablement correct avec un écart de vitesse de seulement 5 ou 10 km/h."

"Mais avec 50 km/h de différence, il ne m’a pas laissé assez d’espace et j’ai dû éviter un accident bien plus grave. En gros, lorsqu’il a bougé vers la gauche, c’était léger, mais avec un tel écart de vitesse, le moindre mouvement devient énorme. J’ai donc eu de la chance de ne pas le percuter. Cela aurait été bien, bien pire si je l’avais fait."

"Mais je pense que c’est quelque chose dont nous avons parlé vendredi, ce qui rend la chose encore un peu plus frustrante. Nous nous sommes dits entre pilotes ’allez, on doit se montrer un peu plus de respect mutuel’."

"Oui, déporte-toi pour défendre ta position en t’y prenant un peu plus tôt, car les écarts de vitesse sont bien plus élevés que ce que nous avons jamais connu dans notre sport, et puis, deux jours plus tard, cela arrive, ce qui pour moi était inacceptable."

"Nous devons donc mettre les choses au clair entre pilotes, avoir un peu plus de respect, car je n’étais vraiment pas content de la manœuvre qu’il a faite. Il m’a vu arriver et a bougé. L’année dernière, cela aurait été correct, mais cette année, il m’a vu arriver trop tard."

"J’arrive avec un tel différentiel de vitesse qu’à ce stade, il est trop tard pour changer de trajectoire. Je vois qu’il a regardé dans ses rétroviseurs et qu’il est allé à gauche, ce qui n’est pas bien. L’année dernière, nous poussions jusqu’à la limite absolue, en bougeant au dernier moment."

"Les dépassements étaient si difficiles et la réglementation si mature que tout le monde connaissait les limites de ces voitures. Désormais, nous sommes dans une nouvelle ère où nous ne connaissons pas exactement les limites."