Comment Red Bull se prépare activement à une suspension d’un Grand Prix pour Verstappen

Red Bull Racing est en train de préparer activement un plan de remplacement pour Max Verstappen au cas où ce dernier serait suspendu.

Le Néerlandais est à un point de pénalité d’être suspendu et doit se tenir carreau au Canada et en Autriche. Mais, ensuite il ne récupèrera que deux points et devra passer tout l’été et tous les Grands Prix de la rentrée avec un solde de 9 points. Avant de retomber éventuellement à 7 le 27 octobre et à 6 le 1er novembre.

Dans ces conditions, Red Bull a activé le plan d’urgence : demander à la FIA la superlicence F1 d’Arvid Lindblad avec deux mois d’avance. Le Britannique a bien les points nécessaires mais il n’aura 18 ans que le 8 août. La FIA peut cependant étudier sur demande un accès anticipé, dans l’année des 17 ans, au cas où un pilote le mérite. C’est le Conseil Mondial qui se tiendra la semaine prochaine qui tranchera.

Le Dr Marko est confiant quand à l’issue de cette démarche puisque la FIA avait fait une telle exemption sur l’âge pour Kimi Antonelli l’an dernier.

Tout cela permettrait donc à Red Bull d’avoir bien plus d’options en cas de drame pour leur pilote n°1. Si Lindblad obtient la superlicence la semaine prochaine, cela augmentera les options de Red Bull en matière de pilotes, au cas où l’équipe devrait trouver un remplaçant ponctuel à Verstappen.

Si Red Bull était confrontée à une telle situation, elle choisirait très certainement des pilotes au sein de son propre pool pour le remplacer.

L’option la plus logique serait que l’impressionnant débutant Isack Hadjar quitte Racing Bulls pour une course afin de voir ce qu’il peut faire au sein de l’équipe principale.

Le Français a été l’une des révélations de la saison, marquant régulièrement des points et se classant actuellement neuvième au championnat des pilotes.

Une promotion de Hadjar chez Red Bull pour une course laisserait probablement à Racing Bulls le choix entre Iwasa et Lindblad.

L’équipe devrait alors décider si Lindblad a intérêt à disputer un week-end de F1 ou s’il est préférable pour lui de se concentrer sur le titre en F2.

A moins que, le titre constructeurs étant perdu, Red Bull ne teste directement Lindblad dans la RB21. Mais cela semble peu probable. Il serait bien plus intéressant pour l’équipe autrichienne de voir comment Hadjar s’en sort avec la RB21 avant de décider des duos de 2026.

Si l’obtention d’une superlicence pourrait également permettre à Lindblad d’être promu à temps plein en F1 prochainement, potentiellement après la pause estivale, il semble que Red Bull n’envisage aucun changement pour l’instant dans aucune de ses équipes avant la fin de la saison.