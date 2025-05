Jos Verstappen et Horner enterrent la hache de guerre

Jos Verstappen affirme que les tensions majeures entre lui et Christian Horner, le patron de l’équipe Red Bull, se sont désormais apaisées.

L’année dernière, le père et co-manager du champion du monde Max Verstappen s’est retrouvé au cœur du scandale Horner et du chaos qui a suivi chez Red Bull.

Cependant, jusqu’à Monaco, Jos est resté absent des paddocks des Grands Prix depuis.

"C’était peut-être une bonne chose que je ne sois pas là pendant un certain temps, notamment pour mon état d’esprit," admet aujourd’hui le Néerlandais et ancien pilote de F1.

"Après coup, on voit naturellement certaines choses différemment, même si le sport est souvent aussi une question d’émotion. Je souhaite simplement le meilleur pour Max. Et si cela ne fonctionne pas, Red Bull devrait aussi se regarder dans le miroir."

Verstappen père admet cependant que le conflit avec Horner est désormais terminé.

"Oui, mais on ne devrait pas partir en vacances ensemble ! Je ne travaille pas pour l’équipe et c’est lui le patron, donc il faut un respect mutuel. Et il y en a un."

"Beaucoup de choses se sont passées, mais ça n’a plus d’importance. Je suis direct et je dis ce que je pense. Ils devront simplement en tenir compte. Je ne changerai pas. Pour personne."

À lire également Jos Verstappen : Red Bull ferait mieux de ne pas mentir à Max

Certains pourraient penser que Verstappen père ne devrait pas s’impliquer trop dans la carrière de son fils, mais Jos n’est pas d’accord.

"Je suis plus que le père de Max. Max, Raymond (Vermeulen, son manager) et moi, on parle toujours de tout."

Quant à la forme actuelle de Red Bull, Jos était inquiet avant Imola, mais soulagé après, même si Max a démarré et terminé quatrième à Monaco.

"La situation s’annonce clairement plus positive. Monaco est bien sûr un peu à part. Je pense que nous verrons à Barcelone où se situe réellement Red Bull, en espérant, comme je l’ai dit, que les promesses seront tenues."