Jos Verstappen : Red Bull ferait mieux de ne pas mentir à Max

Jos Verstappen continue à mettre la pression sur Red Bull Racing et déconseille fortement à l’équipe de mentir à son fils.

Son fils Max a connu une nouvelle désillusion hier en qualifications, avec le 5e temps (4e sur la grille après la pénalité de Lewis Hamilton). Et la Red Bull RB21 a même tourné moins vite que l’an dernier.

"C’est décevant mais Monaco reste particulier, ne tirons pas trop de conclusions de cette course. McLaren est à sa place mais Ferrari n’est pas devenue géniale en 3 jours."

"La course d’Imola a été très encourageante pour Max. Si tout se passe bien à Barcelone comme le lui dit l’équipe (avec la nouvelle règle sur les ailerons flexibles), j’ai bon espoir. Pour le reste de l’année, mais aussi pour l’avenir de Max chez Red Bull. Il s’y plaît."

Pour Max Verstappen, ce n’est pas seulement une question de confort ou de loyauté. Jos souligne que son fils souhaite poursuivre sur sa lancée et il pourrait chercher un nouveau défi si l’après-Barcelone se passe mal.

"Il n’est pas du genre à rester à l’arrière pendant un an. Ensuite, on voit un Max mécontent."

"Quelle est l’alternative ? Pour l’instant, seule McLaren est meilleure..."

Les Verstappen savent que le moteur deviendra le facteur le plus crucial en 2026. Plusieurs constructeurs ont fait part de difficultés concernant la puissance délivrée par les moteurs électrique et thermique sur les longs relaise.

"Chez Red Bull, ils sont optimistes quant à leur propre groupe motopropulseur. On peut alors se demander sur quoi ils se basent. D’un autre côté, ils ne veulent pas se leurrer, ni Max non plus," dit Jos.

"Ce ne serait pas judicieux de lui mentir s’ils veulent le garder à bord."

Max Verstappen a récemment visité l’usine de moteurs Red Bull à Milton Keynes, où il a pu faire une visite. Selon Jos, tout cela semblait impressionnant, mais il prévient que cela ne préjuge pas forcément des performances du moteur.

"Je le répète : si ça se passe comme on nous l’a dit, comme à Imola pour la suite de la saison, nous serons satisfaits. Et Max a toujours été très fidèle."

Jos Verstappen est donc de retour dans le paddock à Monaco, mais c’est sa première apparition en F1 depuis les essais de pré-saison à Bahreïn.

"Parfois, il aurait été bon que je ne sois pas là," a avoué le Néerlandais.

"J’ai lu qu’on me tenait à l’écart de Max et de l’équipe. Les gens inventent des choses."

"Nous nous parlons tous les jours et notre lien est très fort. Mais Max a sa propre vie, tout comme moi, et je ne veux pas être un père qui s’immisce dans tout. Au fil des ans, j’ai appris qu’il faut laisser les choses suivre leur cours."

"C’est aussi dû à ma carrière en rallye, que j’apprécie beaucoup. De plus, ma femme a des problèmes de santé, alors je veux être là pour elle aussi."

"Je pense que tout le monde sait aussi que je trouve la Formule 1 moins passionnante qu’avant. Mais le plus important, c’est que Max soit à sa place et que tout se déroule comme d’habitude."

"Je n’ai pas besoin d’être là non plus. Je peux très bien vivre sans la Formule 1."