Russell ’surpris’ par les excuses de Verstappen mais une suspension serait ’méritée’

George Russell a admis son étonnement au Canada, devant les médias, sur la réaction de Max Verstappen après leur collision à Barcelone.

Le pilote Mercedes F1 a déclaré que c’était « bien » que Verstappen ait assumé la responsabilité de son accrochage lors du Grand Prix d’Espagne, mais il est « un peu surpris » par le Néerlandais.

Verstappen est à un point de pénalité d’une suspension pour une course.

"Ses actions lui ont coûté cher, et elles m’ont profité. Je devrais donc presque le remercier. Mais c’est bien de voir qu’il a assumé la responsabilité et a publié un message le lendemain, ce qui m’a un peu surpris."

Russell reste convaincu toutefois que c’était intentionnel... en partie.

"Je pense qu’il essayait de me faire sortir de la route, me faire peur, mais je ne pense pas qu’il essayait de me percuter intentionnellement. Je pense qu’il a simplement mal évalué la situation."

Et le Britannique estime donc qu’une suspension pour Verstappen serait méritée si cela arrivait.

"S’il obtient ses 12 points, ce ne serait pas injuste, vous savez. C’est donc littéralement pour cela que cette règlementation est là."

"La pénalité infligée en Espagne était juste mais si elle m’avait mis hors course, elle aurait dû être jugée différemment."

Les rivaux de Verstappen pourraient tirer profit de sa position précaire lors du Grand Prix du Canada ce week-end.

"Nous devons être intelligents et l’utiliser à notre avantage. Je vais continuer à courir exactement comme avant, car au final, c’est ce que j’ai fait la semaine dernière et j’en ai tiré profit. Et comme on l’a dit, si on continue comme ça, on accumule des points et on est sanctionné. Au final, il a été sanctionné."

"Donc, de mon côté, je souhaite que ça continue encore longtemps et, d’un point de vue neutre, ça pimente un peu les choses."

Russell affirme ne pas penser que le Néerlandais changera d’approche, malgré le risque d’une suspension de course.

"Cela dépend des circonstances, n’est-ce pas ? Quand on vise le championnat, c’est un peu différent. C’est pourquoi je pense qu’il n’essayait pas intentionnellement de me percuter. Il essayait juste de jouer des coudes et de montrer qui est le patron. Mais il s’est trompé. Jos [le père de Verstappen] est le patron. Je vais continuer à courir exactement de la même manière."

Russell a révélé avoir rencontré Verstappen par hasard à l’aéroport de Nice dimanche, alors qu’il se rendait à la finale de Roland-Garros entre Carlos Alcaraz et Jannick Sinner.

"On s’est croisés à l’aéroport il y a quelques jours, dimanche matin, alors que j’allais à Roland-Garros."

"Pour être honnête, j’avais complètement oublié Barcelone, car il était là avec son bébé. Et on était au contrôle de sécurité. Il y a juste eu une brève conversation, puis il s’est occupé à plier la poussette pour la passer au contrôle."