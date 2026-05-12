Brundle raconte l’annonce ’brutale’ de sa fin de carrière en F1

Martin Brundle a révélé les détails entourant la fin de sa carrière en Formule 1 en 1996, lorsqu’il fut congédié sans ménagement par Eddie Jordan. Alors qu’il faisait équipe avec Rubens Barrichello, partant vers la nouvelle équipe Stewart Grand Prix, Brundle a été écarté par un Jordan qui voulait refaire son duo de pilotes.

Giancarlo Fisichella (photo en bas) et Ralf Schumacher ont été confirmés rapidement après la saison 1996, et le pilote britannique explique comment il a appris en fin de saison qu’il ne reviendrait pas l’année suivante au volant d’une monoplace.

"J’ai terminé cinquième de ma dernière course en F1, tout comme j’avais terminé cinquième de ma première course. C’était au Japon en 1996" a expliqué Brundle à Sky F1. "Pour faire court, je pensais que je piloterais pour Eddie en 1997. Quand je vois des pilotes avoir droit à des tournées d’adieu et tout ce genre de choses, je suis un peu envieux."

"C’est comme ça que je l’ai appris. J’étais à ce que j’appelle le salon de la voiture de course à Birmingham, et on m’a demandé ’combien de temps restes-tu encore ?’. J’ai répondu ’je ne sais pas, encore une heure environ. Vous avez besoin que je fasse quelque chose ?’"

"Ils m’ont dit ’non, il vaudrait peut-être mieux que tu ne sois plus là, parce qu’Eddie vient d’annoncer Ralf Schumacher et Giancarlo Fisichella comme titulaires’. Et c’est ainsi que j’ai appris, ce jour-là, que je n’étais plus un pilote de Formule 1."

"Tout cela est devenu un peu trouble mais, honnêtement, si j’avais été à la place d’Eddie, j’aurais fait la même chose car j’étais en fin de parcours, et il a récupéré deux jeunes loups. Mais c’était quand même une manière assez brutale de l’apprendre."