’Ils n’ont rien gagné depuis 2008’ : Binotto pique Ferrari en évoquant Audi F1

Le début de l’ère Audi en Formule 1 n’en est peut-être qu’à ses premiers pas, mais il a déjà permis à Mattia Binotto d’envoyer un message très clair... y compris à son ancien employeur. Après les premiers points marqués par l’équipe lors de sa première course à Melbourne, l’ancien patron de Ferrari n’a pas hésité à tourner en dérision l’idée de prendre la Scuderia comme référence.

La nouvelle équipe Audi, qui a repris l’engagement de Sauber pour la saison 2026, a connu un début encourageant lors du Grand Prix d’Australie.

Gabriel Bortoleto a en effet terminé neuvième à Melbourne, offrant ainsi à Audi ses premiers points au championnat du monde dès sa toute première apparition officielle en Formule 1 avec son propre moteur.

Un résultat symbolique pour le constructeur allemand, qui entame un nouveau chapitre dans la discipline avec l’ambition affichée de se battre un jour pour les titres.

Interrogé par L’Équipe sur l’objectif à long terme d’Audi et sur la possibilité de bâtir une équipe aussi forte que Ferrari, Mattia Binotto a réagi avec une franchise mordante.

L’ingénieur italien connaît bien la Scuderia : il a passé 28 ans à Maranello, dont quatre comme directeur d’équipe, avant son départ. Sa réponse n’a laissé guère de place au doute.

"Pourquoi ferais-je cela ? Ils n’ont rien gagné depuis 2008. Moi, je veux qu’Audi gagne," a-t-il lancé en riant.

La remarque vise directement la dernière couronne mondiale remportée par Ferrari, le titre constructeurs décroché en 2008, qui reste à ce jour la dernière consécration de la Scuderia en Formule 1.

Après cette boutade, Binotto ne cache pas non plus l’ampleur du travail à accomplir depuis la transformation de Sauber en équipe d’usine Audi. Selon lui, l’équipe suisse disposait d’une base solide sur le plan historique, mais souffrait d’un important retard structurel.

"Sauber était une petite équipe historique avec peut-être une infrastructure quelque peu dépassée," explique-t-il.

"Il lui manque du personnel, des compétences, des processus, une méthodologie, de l’espace, des ressources, de bons essais, un simulateur, une soufflerie rénovée et un département de fabrication plus efficace et avec une capacité plus élevée."

Une liste impressionnante de lacunes qui illustre l’ampleur du projet en cours pour transformer l’équipe en prétendante aux titres. Malgré ces difficultés, Binotto affiche une ambition claire pour Audi.

"L’objectif est de devenir champions du monde un jour. De quoi avons-nous besoin pour y parvenir ? Nous faisons une liste et nous travaillons dessus, c’est aussi simple que cela."

L’Italien évoque ainsi un plan de développement sur cinq ans, structuré en deux phases : trois ans de construction suivis de deux ans de consolidation.

"Ce programme repose sur au moins 57 projets clairement définis, chacun assorti d’objectifs précis et d’étapes intermédiaires."

Binotto a également évoqué les différences culturelles marquées entre son ancienne équipe italienne et l’organisation germano-suisse qu’il dirige désormais. Selon lui, la philosophie de travail diffère profondément.

"Chez Ferrari, il n’y avait pas de processus, les choses étaient simplement testées," révèle-t-il. "Un plan détaillé n’était pas nécessaire pour réussir."

Une autre pique à l’équipe qu’il avait dirigée et pourrait bien se retourner contre lui si Fred Vasseur est interrogé à ce sujet.

À l’inverse, chez Audi, la planification est au cœur de la méthode.

"En revanche, chez Audi, avec une culture plus allemande et suisse, les plans sont primordiaux."

Une approche structurée qui, espère-t-il, permettra à la marque aux anneaux de bâtir progressivement une équipe capable de viser les sommets de la Formule 1.