’La F1 doit changer’ : Marko s’inquiète pour l’avenir de Verstappen

Alors que les spéculations se multiplient autour de l’avenir de Max Verstappen en Formule 1, Helmut Marko a pris la parole pour défendre son ancien pilote et alerter la discipline. Selon l’ancien conseiller de Red Bull, la F1 doit rapidement redonner davantage d’importance au pilote si elle veut conserver son quadruple champion du monde.

S’exprimant auprès de plusieurs médias, dont F1-insider et le quotidien autrichien Kronen Zeitung, Helmut Marko estime que les nouvelles règles introduites pour 2026 ont profondément changé la nature du pilotage en Formule 1.

Selon lui, elles ont même rendu inutiles certaines compétences fondamentales acquises dès le karting.

"Ce que Verstappen et d’autres ont appris autrefois en karting est désormais inutile," a-t-il expliqué. "Et c’est pour cela que Max manque actuellement de défi et de plaisir."

Pour l’Autrichien, la Formule 1 doit réagir rapidement si elle veut éviter de perdre l’un de ses plus grands talents.

"La Formule 1 doit adapter les règles le plus vite possible afin de rendre à nouveau le pilote plus important."

Les inquiétudes de Marko trouvent un écho dans les propos de Verstappen lui-même. Lors de la conférence de presse FIA organisée jeudi à Shanghai, le Néerlandais a laissé transparaître son ambivalence face à la nouvelle ère technique.

Interrompant sa phrase pour éviter de franchir la limite et écoper d’une amende de 5000 euros pour grossièreté, il a ironisé sur la situation.

"C’est presque un peu… un truc de… je ne peux pas jurer. C’est 5000 euros maintenant ?" a-t-il plaisanté avec un sourire.

"Enfin, vous voyez ce que je veux dire, n’est-ce pas ? Donc non, je ne veux pas partir, mais j’espère bien sûr que ça va s’améliorer. J’ai eu des discussions avec la FOM et la FIA et je pense que nous travaillons vers quelque chose, je l’espère, et j’espère que cela améliorera tout."

Pressé de dire clairement s’il comptait rester en Formule 1, Verstappen a reconnu vivre une situation contradictoire.

"Je ne veux pas vraiment partir. Comme je l’ai dit, j’aimerais certainement m’amuser un peu plus, mais je fais aussi d’autres choses qui sont très amusantes. Je peux courir sur la Nordschleife. J’espère que dans les années à venir je pourrai faire Spa, et j’espère Le Mans. Donc je combine différentes choses pour trouver aussi d’autres activités qui me plaisent vraiment."

"Mais en même temps, c’est un peu contradictoire parce que je n’apprécie pas vraiment de piloter la voiture, mais j’aime travailler avec toutes les personnes de l’équipe et aussi avec les gens du département moteur."

Helmut Marko comprend parfaitement pourquoi Verstappen trouve aujourd’hui un attrait particulier dans d’autres disciplines.

Le Néerlandais doit notamment participer aux 24 Heures du Nürburgring avec une Mercedes-AMG GT3 engagée par sa propre structure, Verstappen.com Racing.

"Comparé à la Formule 1, c’est du pur pilotage, et la Nordschleife est le plus beau circuit du monde," estime Marko.

"Dans une voiture GT3, vous roulez toute la distance à fond et vous n’avez pas à faire constamment attention à des choses comme les pneus."

L’Autrichien a également indiqué qu’il suivrait de près cette participation.

"Oui, absolument," a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il regarderait la course.

Le fait que Verstappen pilote une Mercedes, alors que Red Bull affronte la marque allemande en F1, ne pose selon lui aucun problème.

"Le fait qu’il conduise une Mercedes là-bas montre clairement que Red Bull et Mercedes ne sont pas des ennemis, même s’ils sont adversaires en Formule 1. De toute façon, Max fera tout pour gagner cette course."

Concernant les règlements eux-mêmes, Helmut Marko reconnaît qu’une amélioration est possible, tout en jugeant leur complexité excessive.

"Cela va certainement s’améliorer," a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter avec franchise : "J’ai parcouru les règles rapidement, mais tous les détails étaient trop nombreux pour moi."

Marko n’a pas manqué enfin d’évoquer également la nouvelle génération de pilotes du giron Red Bull.

Il a notamment salué la performance du jeune Arvid Lindblad, 18 ans, qui a marqué des points dès sa première course avec Racing Bulls à Melbourne.

"J’ai été très impressionné par Lindblad. Terminer huitième lors de sa toute première course est vraiment extraordinaire," a souligné l’Autrichien.

"Je suis particulièrement heureux parce que j’ai plus ou moins imposé sa promotion l’année dernière contre vents et marées."

Quant à Isack Hadjar, qui commence à s’affirmer comme un rival interne inattendu dans l’univers Red Bull, Marko reste fidèle à sa réputation d’exigence.

"Attendons de voir mais ce sont de bons débuts pour Isack. Il n’a pas eu de chance en course à Melbourne avec son abandon mais il a assuré une belle qualification pendant que Max ne le pouvait pas. C’est ce que l’équipe attend de son 2e pilote."

Le Français a lui-même résumé la situation avec humour à Shanghai.

"Est-ce qu’il a été impressionné par moi ?," a demandé Hadjar à propos de son ancien mentor. "Il n’est jamais impressionné."