’Il a fait un travail incroyable’ : Norris est ’heureux’ de voir Antonelli lui succéder

Lando Norris est mathématiquement éliminé de la course au titre depuis le Grand Prix des Etats-Unis, et il sait qu’il n’aura plus le numéro 1 l’année prochaine, retrouvant son n°4 habituel après sa saison en défense du titre mondial acquis en 2025. Mais le pilote McLaren F1 n’est pas triste, et il est surtout heureux de voir Kimi Antonelli devenir champion du monde, le plus jeune de l’histoire de la Formule 1.

Le champion du monde en titre pense que la manière dont le pilote Mercedes y est parvenu, avec de nombreuses victoires et une saison de domination, est à saluer, même si certaines personnes jugent les titres disputés comme plus valeureux.

Norris est même convaincu que la solidité d’Antonelli sur toute la saison, notamment face à George Russell au sein de son équipe, est la preuve de la réussite du jeune Italien, et de l’aspect impressionnant de sa première couronne mondiale, alors qu’il n’a besoin que de deux points ce soir pour la valider définitivement.

"Peu importe, il va gagner le championnat du monde. Peu importe comment vous y parvenez, ça ne devrait pas être un critère. Il a fait un travail incroyable, il va gagner de manière incroyable" a déclaré le Britannique à Mexico.

"Les gens disent qu’il n’a pas eu des adversaires forts, mais ça montre juste qu’il a fait un travail incroyable. Il a un équipier très talentueux qu’il a battu toute la saison. Je n’ai rien d’autre que du respect pour Kimi, c’est un gars très gentil, on s’entend bien et je suis plus qu’heureux de lui passer le numéro 1."

"Il le mérite, il a fait un très bon travail, surtout pour sa deuxième saison, il va devenir le plus jeune champion du monde, c’est fou. Je suis content, j’aime voir d’autres gens avoir ce succès."

De son côté, Norris a rapidement compris que la défense du titre serait impossible, puisqu’il a dû composer avec une MCL40 en retrait, et malgré deux victoires, sa saison n’a pas été emplie de réussite. Mais il n’est pas frustré et pense avoir fait un très bon travail de son côté.

"J’ai eu une défense de titre plutôt horrible, mais je ne pouvais pas faire grand chose de plus. Je pense avoir fait une bonne saison au volant, mais c’était dans une autre voiture et ce n’était pas sous mon contrôle."

"Je pense avoir fait de mon mieux, on s’est bien battus lors des courses où j’ai pu l’affronter, et je pense que ça a été une bonne saison. Mais je suis heureux de lui passer le numéro 1 car il le mérite plus que n’importe qui."