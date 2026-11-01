Pourquoi Ferrari est-elle soudainement aussi rapide à Mexico

La première pole position de Lewis Hamilton avec Ferrari au Grand Prix de Mexico ne doit rien au hasard. Si la Scuderia a parfaitement exploité le potentiel de sa SF-26, le septuple champion du monde estime que les conditions particulières du circuit mexicain ont également joué un rôle déterminant dans sa performance. À plus de 2200 mètres d’altitude, Ferrari semble moins pénalisée par son déficit de puissance et sa traînée aérodynamique face à Mercedes et aux autres motoristes. Un constat partagé par Charles Leclerc, qui souligne que les caractéristiques de l’Autódromo Hermanos Rodríguez permettent enfin à la monoplace italienne de mieux exploiter ses qualités dans les virages.

Ferrari a confirmé sa compétitivité à Mexico en décrochant la pole position grâce à Lewis Hamilton, tandis que Charles Leclerc s’est qualifié troisième. Une performance qui contraste avec les difficultés régulièrement rencontrées par la Scuderia sur les circuits où la vitesse de pointe joue un rôle déterminant.

Interrogé sur l’influence de l’altitude, Hamilton a reconnu que les conditions mexicaines permettaient probablement de réduire une partie du désavantage dont souffre Ferrari face aux groupes propulseurs concurrents.

Le Britannique a néanmoins tenu à rappeler que les progrès de l’équipe ne reposaient pas uniquement sur les caractéristiques du circuit.

Il estime que la SF-26 possède intrinsèquement de grandes qualités et souligne le travail réalisé par les ingénieurs et les mécaniciens pour en exploiter pleinement le potentiel.

"Je pense que, fondamentalement, nous avons une excellente voiture. Nous avons énormément travaillé sur cette voiture. Je pense que les ingénieurs font un travail vraiment remarquable. Les mécaniciens et toute l’équipe dans le garage font également un excellent travail. Et depuis deux semaines consécutives, je dirais que nous avons vraiment tout exécuté parfaitement pendant les qualifications."

Hamilton considère cependant que Ferrari reste confrontée à un handicap important face à Mercedes, particulièrement visible sur les circuits précédemment visités cette saison.

Si la monoplace italienne peut rivaliser avec les meilleures dans les virages, elle souffre régulièrement d’un déficit de performance dans les lignes droites.

Le Britannique estime que ce désavantage a parfois atteint des proportions considérables, au point de rendre presque impossible toute compensation par les qualités du châssis.

Il cite notamment Silverstone, où Ferrari aurait perdu jusqu’à cinq ou six dixièmes face à McLaren dans les lignes droites, selon son estimation.

"Sur tous les autres circuits où nous sommes allés, je veux dire, les Mercedes gagnent toujours un peu plus de temps dans les lignes droites, mais ce n’est tout simplement pas aussi pénalisant que lors des courses précédentes."

"Vous savez, quand vous perdez cinq dixièmes dans les lignes droites sur certaines courses, cinq ou six à Silverstone, ou quelque chose comme ça, face à McLaren, je crois, et que vous perdez plus généralement trois à quatre dixièmes en moyenne, nous ne pouvons pas vraiment faire grand-chose, surtout lorsque tous les autres continuent de développer leur voiture et qu’ils ont progressivement réduit l’écart."

Cette évolution de la concurrence a rendu la situation encore plus difficile pour Ferrari au fil de la saison.

Les autres équipes ont progressivement amélioré leurs monoplaces, réduisant l’avantage que la Scuderia pouvait auparavant posséder dans les portions sinueuses.

Hamilton estime ainsi que les meilleurs concurrents de Ferrari sont désormais presque aussi rapides dans les virages, tout en conservant leur supériorité dans les lignes droites.

"Dans les virages, ils sont désormais pratiquement aussi rapides que nous. Et ensuite, nous nous retrouvons simplement avec ce déficit."

L’altitude réduit le handicap de Ferrari à Mexico

Sur le circuit mexicain, la situation est toutefois différente. À plus de 2200 mètres d’altitude, la densité de l’air est nettement inférieure à celle rencontrée sur la plupart des autres tracés du calendrier.

Cette particularité modifie notamment les effets de la traînée aérodynamique, réduisant une partie des pertes liées à la résistance de l’air.

Pour Ferrari, qui semble cumuler un déficit de puissance et une traînée relativement élevée, ces conditions permettent de limiter les conséquences de ses faiblesses habituelles.

Hamilton estime que l’écart perdu dans les lignes droites pourrait ainsi être ramené à un ou deux dixièmes, contre trois à quatre dixièmes en moyenne sur d’autres circuits.

"Je pense que l’altitude nous a permis, d’une manière ou d’une autre, de réduire un peu cet écart, et je suis certain que nous perdons encore quelque chose dans les lignes droites, mais peut-être seulement un ou deux dixièmes. L’équipe a donc fait un travail extraordinaire."

Leclerc confirme un déficit de puissance et de traînée

Charles Leclerc partage largement l’analyse de son coéquipier. Le Monégasque estime lui aussi que Ferrari dispose d’une monoplace particulièrement performante dans les virages, mais qu’elle doit généralement composer avec deux handicaps distincts dans les lignes droites.

Le premier concerne la puissance disponible, qu’il juge inférieure à celle de certains concurrents. Le second porte sur la traînée aérodynamique, qui pénalise également la vitesse de pointe de la SF-26.

À Mexico, ces deux faiblesses deviennent moins coûteuses, ce qui permet à Ferrari de mieux valoriser les qualités de son châssis.

"Oui, je n’ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que nous avons une voiture très performante dans les virages. Dans les lignes droites, nous payons le prix d’un manque de puissance, mais aussi probablement d’une traînée aérodynamique un peu plus importante."

"Et lorsque nous roulons dans de telles conditions, à une altitude aussi élevée, nous payons un peu moins cher dans les lignes droites cette traînée supplémentaire et ce manque de chevaux. Donc oui, c’est un circuit qui nous convient bien."

Leclerc souligne également que Ferrari a souvent eu du mal cette saison à confirmer les performances attendues sur les circuits qui semblaient pourtant favorables à sa monoplace.

À plusieurs reprises, les caractéristiques théoriques d’un tracé avaient laissé espérer un résultat encourageant, sans que la réalité de la piste ne confirme ces prévisions.

Mexico constitue donc une exception bienvenue, puisque Ferrari a cette fois réussi à transformer les attentes initiales en performances concrètes.

"Et sur le papier, normalement, cette année, nous n’avons jamais vraiment été aussi performants que prévu sur les circuits où nous pensions être bons. Mais ce week-end, cela a été le cas, donc c’est un bon signe."