Hülkenberg déplore ’un mauvais départ’ qui lui fait rater les points

Nico Hülkenberg a encore terminé 11e à Suzuka, après avoir enregistré le même résultat lors de la course précédente. Le pilote Audi F1 n’est pas passé loin de marquer ses premiers points de la saison, et il peut regretter un départ raté.

En effet, l’Allemand était qualifié 13e et a reculé jusqu’en 19e position au départ, ce qui l’a forcé à remonter. Et malgré une Safety Car au bon timing, il lui a manqué une position pour inscrire un point au Japon.

"Nous avions un bon rythme et une chance réaliste de marquer des points, mais notre course a été compromise par un mauvais départ. Améliorer nos départs de course est un point sur lequel nous devons nous concentrer en tant qu’équipe au cours des prochaines semaines" a déclaré Hülkenberg.

"J’ai perdu plusieurs places dès le premier tour, passant de la 13e à la 19e place, ce qui a compliqué les choses par la suite. Le fait d’être coincé dans le trafic pendant la majeure partie de la course a limité nos possibilités de remonter."

"Ces voitures restent assez délicates à piloter avec la gestion de l’énergie et la dynamique de dépassement actuelles. On peut tenter des manœuvres, mais on se retrouve immédiatement vulnérable après, c’est donc un peu un compromis pour le moment."

"Du côté positif, c’était précieux de terminer la course et de recueillir beaucoup de données. Nous avons beaucoup de choses à examiner et à améliorer, et avec un mois avant Miami, nous avons le temps d’analyser tout cela et de revenir plus forts."

Gabriel Bortoleto franchit la ligne d’arrivée en 13e position malgré une qualification en neuvième place. Lui aussi a perdu six positions au départ, et il a peiné à remonter depuis la 15e place qu’il occupait au premier tour.

"Dans l’ensemble, la course s’est plutôt bien passée, la voiture de sécurité a joué en notre faveur, car j’avais décidé de rester en piste plus longtemps pour éviter de me retrouver coincé derrière d’autres voitures équipées de pneus plus durs" a déclaré le Brésilien.

"Notre rythme n’était pas trop mauvais, même si j’ai eu quelques difficultés dans les lignes droites. Ce qui nous a surtout pénalisés aujourd’hui, c’est le départ. Nous savons depuis la première course de la saison que c’est un point sur lequel nous devons travailler, pour essayer de remettre les choses en place et ne pas compromettre le travail que nous accomplissons le samedi."

"À présent, avec près de cinq semaines sans course, nous allons nous concentrer et tirer le meilleur parti de ce temps pour travailler ensemble sur l’ensemble de nos sites et améliorer notre voiture afin de revenir à Miami en mai dans une meilleure position."