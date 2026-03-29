Antonelli met la pression sur Russell : Mercedes ’nous a dit de ne pas faire n’importe quoi’

La hiérarchie pourrait-elle déjà vaciller chez Mercedes F1 ? En ce début de saison 2026 de Formule 1, la montée en puissance de Kimi Antonelli commence sérieusement à remettre en question le statut de leader incontesté de George Russell.

Après sa victoire fondatrice en Chine, le jeune Italien de 19 ans a confirmé à Suzuka en décrochant une deuxième pole position et une deuxième victoire consécutives. De quoi alimenter les interrogations, notamment dans la presse transalpine. La Gazzetta dello Sport n’hésite plus à poser la question : "La prise de pouvoir de Kimi sur Russell a-t-elle commencé ?"

Avant le départ de la course du jour à Suzuka, Russell conservait la tête du championnat avec seulement quatre points d’avance. Après la course, Antonelli a pris la tête pour 9 points. Encore négligeable.

Le Britannique s’est montré compétitif en qualifications, tout en pointant un problème de comportement sur sa monoplace. Le directeur de l’écurie, Toto Wolff, a rapidement minimisé l’incident, évoquant une simple erreur de réglage. Mais en interne, l’attention se tourne de plus en plus vers la rivalité entre les deux pilotes.

Face à cette lutte naissante pour le titre, la consigne est claire chez Mercedes : éviter tout incident entre ses deux fers de lance.

"L’équipe nous a dit de ne pas faire n’importe quoi," révèle Antonelli, preuve de la vigilance du muret face au risque de collision entre ses deux prétendants au championnat.

Mais loin de se laisser impressionner, l’Italien assume pleinement le défi.

"Par rapport à l’an dernier, je me sens déjà comme une personne différente grâce à l’expérience que j’ai acquise," affirme-t-il.

"Au final, nous sommes les deux seuls à avoir la même voiture, donc cela pourrait devenir un duel entre nous. Je vais essayer d’être prêt dans tous les domaines, y compris sur le plan des jeux psychologiques. C’est une grande opportunité et je veux en tirer le maximum."

Malgré son ambition, Antonelli reste lucide face aux qualités de son coéquipier.

"Nous avons la même voiture. Il est même meilleur que moi dans les virages rapides, mais pour l’équipe, l’important est de ramener de gros points."

Un équilibre subtil entre rivalité et intérêt collectif, alors que Mercedes semble devoir gérer une situation de plus en plus familière en Formule 1 : celle d’un duel interne pour le titre après celui de McLaren l’an dernier.