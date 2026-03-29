Verstappen réclame des changements après le violent crash de Bearman à Suzuka

Le spectaculaire accident d’Oliver Bearman lors du Grand Prix du Japon continue de faire réagir le paddock, et notamment Max Verstappen, qui appelle la Formule 1 à modifier rapidement les règles liées à la gestion de l’énergie.

Le pilote Haas a subi un choc de 50G à Suzuka après avoir été surpris par le ralentissement de Franco Colapinto, dont l’Alpine était en phase de récupération d’énergie, tandis que Bearman utilisait pleinement ses batteries. L’écart de vitesse entre les deux monoplaces était estimé à environ 90 km/h, une différence considérable dans un enchaînement rapide.

Bearman a pu sortir seul de sa voiture, visiblement touché, avant de passer des examens au centre médical. Les radios ont écarté toute blessure grave, ne révélant qu’une contusion au genou droit.

Cet incident relance les inquiétudes exprimées depuis le début de la saison par plusieurs pilotes concernant les vitesses de fermeture générées par les nouvelles règles énergétiques. Huitième à l’arrivée pour Red Bull, Verstappen estime que la situation est non seulement problématique, mais aussi simple à corriger si la volonté est réellement là.

"C’est exactement ce qui arrive avec ces situations : un pilote se retrouve complètement sans puissance, tandis que celui derrière utilise toute l’énergie disponible," a-t-il expliqué.

"Il peut y avoir très souvent 50 à 60 km/h de différence, c’est vraiment énorme. Là on m’a dit que c’était encore plus, pas loin de 100 !"

Lui-même dit avoir vécu des situations similaires en piste : "J’ai eu quelques moments comme ça, mais j’ai dépassé avec un boost très important, et j’étais déjà engagé d’un côté."

Selon Verstappen, ces écarts peuvent facilement mener à des situations dangereuses, notamment en phase de freinage ou lors des changements de trajectoire.

"Cela peut être très dangereux. On a l’impression que c’est un mouvement au freinage ou un changement de direction, mais cela arrive aussi avec ces accélérations très rapides, et cela peut provoquer un gros accident."

Face à ce constat, le quadruple champion du monde estime que des ajustements réglementaires seraient faciles à mettre en place, à condition que la sécurité devienne une priorité absolue dans les discussions.

"Si tout tourne autour de la sécurité, alors c’est facile de corriger ces choses. On peut utiliser l’argument de la sécurité pour beaucoup de sujets, donc peut-être qu’il faut l’utiliser ici pour enfin faire des changements."

L’accident de Bearman, heureusement sans conséquences graves, pourrait ainsi servir de déclencheur pour une révision rapide de règles déjà pointées du doigt par les pilotes, alors que la Formule 1 doit trouver l’équilibre entre innovation technologique et sécurité en piste.