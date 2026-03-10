Honda F1 perplexe face aux déclarations de Newey sur les lésions nerveuses

Le début de saison difficile du partenariat entre Honda et Aston Martin F1 continue de susciter des interrogations, notamment après certaines déclarations publiques d’Adrian Newey qui n’ont pas manqué de surprendre du côté japonais.

Le président de Honda Racing, Koji Watanabe, s’est ainsi montré perplexe face aux propos de l’ingénieur britannique concernant les effets physiques ressentis par les pilotes.

Selon Newey, les pilotes Fernando Alonso et Lance Stroll risqueraient des dommages nerveux permanents en raison des fortes vibrations générées par la monoplace d’Aston Martin, l’AMR26, à cause du moteur Honda et de ses batteries. Une affirmation qui intrigue Watanabe, faute de données concrètes.

"Ce serait une chose si le pilote lui-même exprimait quelque chose d’intuitif qu’il est le seul à pouvoir ressentir, mais je suis un peu perplexe quant à la raison pour laquelle Newey a parlé en leur nom," a-t-il déclaré aux médias japonais.

Le dirigeant de Honda a précisé que le constructeur ne disposait d’aucune donnée chiffrée permettant d’étayer l’hypothèse de lésions nerveuses permanentes.

Ces propos constituent l’un des signes les plus clairs d’une tension croissante entre Aston Martin et Honda, alors que leur collaboration est scrutée de près après un début de saison particulièrement difficile en Formula 1.

Watanabe a confirmé que le président de Honda, Toshihiro Mibe, s’était rendu au Grand Prix d’Australie et avait rencontré personnellement le copropriétaire de l’écurie, Lawrence Stroll. Cette visite intervient alors que certaines rumeurs évoquent la possibilité que l’ensemble de la collaboration soit remis en question.

"Le président Mibe est à l’origine un ingénieur, donc il a partagé avec nous diverses analyses techniques et nous a adressé un message chaleureux en disant : ’Faisons de cet environnement un environnement compétitif le plus rapidement possible’."

Lawrence Stroll lui, ne s’est pas beaucoup exprimé depuis le début de saison et des problèmes de son équipe. Il a cependant confié à Melbourne dans le paddock que "c’est tout à fait inattendu de démarrer aussi mal que cela notre aventure avec Honda."

"Mais nous allons nous y atteler et trouver une solution. J’espère que ce sera le plus tôt possible, voilà la réponse."

Face aux difficultés actuelles, Watanabe reconnaît que la relation entre Honda et Aston Martin doit évoluer.

"Nous ne pouvons pas rester tels que nous sommes," a-t-il admis.

"Nous devons accélérer le développement, et cela ne signifie pas seulement augmenter la puissance du groupe propulseur. Il s’agit aussi de la manière dont nous le développons et dont nous accélérons ce processus en harmonie avec la voiture. Nous voulons travailler ensemble comme une seule équipe."

Dans cette optique, renforcer la coopération avec l’usine d’Aston Martin à Silverstone figure désormais parmi les priorités, notamment avant la manche disputée au Grand Prix du Japon sur le circuit de Suzuka Circuit, programmée après le rendez-vous de Shanghai ce week-end.

"Je pense qu’il sera important d’approfondir encore davantage notre collaboration avec l’usine châssis. À cette fin, en tant que responsable de la gestion, je travaillerai à renforcer l’organisation," a expliqué Watanabe.

Malgré les tensions et les difficultés, le Japonais a néanmoins relevé quelques signes encourageants lors du week-end de Grand Prix d’Australie à Melbourne.

"Il y avait certains domaines où j’ai senti qu’il existait un potentiel d’amélioration pour l’avenir," a-t-il indiqué.

Watanabe a notamment évoqué les retours de Lance Stroll concernant les vibrations de la monoplace.

"Lance a dit que les vibrations étaient ’environ deux fois moins fortes’ qu’à Bahreïn. Je pense que cette expression est probablement basée sur un ressenti, parce qu’il a moins roulé que Fernando (qui a déclaré n’avoir pas senti de différence) mais quoi qu’il en soit, il était clair que les pilotes sont désormais dans une position où ils peuvent piloter un peu mieux qu’auparavant."