Des F1 trop brutales ? Les crashs de Melbourne liés aux nouveaux moteurs

Après plusieurs incidents spectaculaires lors du week-end du Grand Prix d’Australie, la Formule 1 continue de mettre en lumière les défis posés par les nouvelles unités de puissance. Selon le directeur de McLaren, Andrea Stella, estime que ces accidents illustrent la nature particulièrement agressive de ces moteurs.

La course à Melbourne s’est terminée avant même d’avoir commencé pour Oscar Piastri. Le pilote australien, héros local, a perdu le contrôle de sa McLaren sur un vibreur de sortie au virage 4 alors qu’il rejoignait la grille de départ, avant d’aller percuter le mur de béton bordant le circuit.

L’accident a éliminé l’un des deux pilotes McLaren avant même le départ de l’épreuve. Heureusement indemne, Piastri a été vu regagner le paddock, visiblement abattu, avant d’expliquer aux médias qu’il avait été surpris par un pic de puissance inattendu.

Le crash de Piastri n’a toutefois pas été un cas isolé durant le week-end australien.

Lors de la troisième séance d’essais libres, le pilote Mercedes Kimi Antonelli a violemment endommagé sa Mercedes W17 (photo ci-dessus), contraignant son équipe à une course contre la montre pour réparer la monoplace avant les qualifications.

Plus tard, durant la séance qualificative, Max Verstappen a également perdu le contrôle de sa Red Bull RB22 à l’approche du premier virage (photo ci-dessous). Le Néerlandais est parti dans les barrières, ce qui l’a contraint à s’élancer depuis le fond de la grille.

Pour Stella, ces accidents illustrent le travail qu’il reste aux équipes pour maîtriser pleinement le comportement des nouvelles unités de puissance.

"Ici, je spécule peut-être un peu, car les informations que j’ai concernent uniquement Oscar, et je ne peux pas nécessairement en déduire que les accidents – des incidents inhabituels, je dirais, surtout pour Verstappen – sont liés ou non à l’unité de puissance. Mais c’est certainement lié aux cartographies utilisées ou aux modes de fonctionnement de ces nouveaux moteurs," a-t-il expliqué.

Il estime que certaines situations en piste pourraient davantage favoriser ce type de perte de contrôle que par le passé.

"En ce qui concerne Kimi Antonelli, il a aussi perdu la voiture à un endroit où il y a beaucoup de couple qui arrive alors que la voiture est encore soumise à une charge latérale."

Selon le patron de McLaren, ces événements devraient inciter le paddock à analyser de près l’impact des nouvelles règles techniques.

"Je pense que cela nécessite un peu d’attention, notamment pour voir dans quelle mesure cela est lié au règlement."

"Ces unités de puissance peuvent être assez agressives lorsqu’elles libèrent toute leur puissance. On parle de 1000 chevaux qui arrivent d’un seul coup, et lorsque les pneus sont peut-être encore un peu froids, ou si cette puissance arrive de manière imprévisible – comme cela s’est produit pour Oscar – cela peut devenir très délicat."

Pour autant, il ne prétend pas disposer d’une solution simple.

"Je ne veux pas me présenter devant vous en disant que j’ai une solution facile. Mais je pense que nous devrions examiner ces règles. Ces accidents n’ont pas été de simples avertissements."

"Ce sont des indications très concrètes qu’il y a du travail à faire. Nous devrions donc faire ce travail de manière unie avec tous les motoristes, en tant que communauté de la Formule 1."

La sécurité aussi en question lors des départs

Sur un autre sujet, celui des départs, Stella affirme que le Grand Prix d’Australie a aussi confirmé la nécessité pour la F1 de renforcer la sécurité.

Le sport est passé proche d’un grave accident dimanche quand Franco Colapinto a évité de justesse un grave accident sur la ligne de départ en contournant Liam Lawson, dont le départ a été laborieux. La complexité de la procédure de départ, imposée par la nouvelle réglementation des unités de puissance de 2026, faisait déjà l’objet de nombreuses discussions depuis les essais de Bahreïn.

INCROYABLE 🤯 Lawson à deux doigts de caler au départ et Colapinto à deux doigts de lui rentrer dedans ! Que c'était chaud... #AusGP #F1 pic.twitter.com/gDWCLftOjm — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) March 8, 2026

"Malgré la nouvelle procédure (permettant une montée en régime des turbos), le problème persiste. Le départ a frôlé la catastrophe. Il y avait un écart de vitesse considérable sur la grille. On peut espérer que tout se passe bien, ou prendre des mesures supplémentaires pour réduire cet écart. C’est une question très technique. Je ne pense pas qu’il faille s’attarder sur les options. Je veux simplement dire qu’il faut faire plus. Soyons attentifs au départ, car cela risque de poser problème à un moment donné."

Des différences de vitesse encore excessives entre les F1 dans certaines phase

On se souvient enfin que Stella avait également fait part de ses inquiétudes concernant les différences de vitesses excessives entre deux F1en ligne droite, lorsque les pilotes ne sont pas dans la même phase, à fond pour l’un, en recharge pour l’autre, notamment lors de l’utilisation du super clipping (le pilote est à fond mais la vitesse diminue car le moteur électrique fonctionne en mode recharge pour la batterie, ndlr).

Stella a-t-il été rassuré à Melbourne ? Pas vraiment...

"À mon avis, c’était surtout un point d’inquiétude lors du premier tour. Lando, en particulier, a souligné la difficulté de la situation lorsque des voitures sont très proches, certaines ayant encore leur système de récupération d’énergie en cours de déploiement, d’autres non."

"Ces différences de vitesse rendent la situation très imprévisible. Et même dans ce cas, nous ne devons pas nous réjouir qu’aucun incident ne se soit produit. La sécurité doit toujours être notre priorité absolue."

"Pour être un peu positif, c’était vraiment excitant en début de course avec tous ces dépassements, en particulier entre Mercedes et Ferrari. Pour moi, cela ressemble encore un peu à un effet de mode. C’est un type de dépassement lié à notre utilisation des batteries."

"En réalité, une fois le rythme stabilisé et que tout le monde aura adopté le même schéma de déploiement, je pense que les dépassements deviendront plus difficiles. C’est donc un point que nous devons continuer à examiner."

"Pour autant, les trois points d’attention restent d’actualité. Et la première course a confirmé que c’était bien le cas."