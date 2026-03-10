Williams F1 sait comment baisser le poids de la FW48 mais ne pourra pas le faire ’en quelques semaines’

Williams F1 a un énorme manque de performance à combler pour revenir dans le match face au peloton des monoplaces 2026, après avoir constaté au Grand Prix d’Australie qu’elle était la neuvième force de la grille, juste devant Aston Martin et Cadillac.

Le poids de la FW48 est un problème, mais ce n’est pas le seul, même s’il faut que Williams parvienne à le réduire. Et James Vowles, son directeur, s’inquiète de la quantité de poids à perdre sur la voiture pour réussir à récupérer assez de performance dans une ère de plafond budgétaire.

"Ce n’est pas compliqué de le réduire" a déclaré Vowles. "J’ai déjà reçu aujourd’hui dans ma boite mail toutes les étapes techniques nécessaires non seulement pour réduire le poids, mais aussi pour obtenir un poids inférieur de manière significative."

"C’est tout à fait possible pour nous. Si nous vivions dans un monde sans plafond budgétaire, je m’y attellerais dès demain. Ce serait fait en quelques semaines. Mais ce n’est pas le cas."

Alex Albon s’étonne de voir que la plupart des monoplaces sur la grille sont moins radicales que la Williams FW48 : "Nous avons un plan ambitieux pour revenir dans la course. Même si nous sommes aussi ambitieux que possible, cela prendra encore du temps."

"Mais l’équipe travaille d’arrache-pied. Il y a une énorme pression à l’usine pour nous ramener là où nous devrions être. Je pense que sur le papier, nous savons clairement où se situe le temps au tour. Si l’on considère uniquement les poids, il y en a clairement beaucoup."

"D’un autre côté, en ce qui concerne l’aérodynamique, il est très intéressant de voir où les autres équipes ont positionné leurs voitures. Nous avons vu différents concepts utilisés. Je pense que nous sommes à l’extrême d’un concept."

Vowles a noté qu’un des premiers enseignements a été les lacunes du team dans la gestion de l’énergie : "Il nous a fallu une qualification pour vraiment nous rendre compte à quel point nous étions loin du compte à cet égard. C’est probablement trois dixièmes, quelque chose comme ça."

"Ensuite, je pense que lorsque vous n’avez qu’une seule voiture en piste, vous avez besoin des deux pour vraiment commencer à vous inspirer mutuellement et apprendre à déployer l’énergie. Et c’est un peu le déficit que nous avons eu lors des qualifications. Mais je pense que le plus gros problème, le plus important, c’est le poids."