Herbert aurait mis dix secondes de pénalité à Verstappen à Djeddah

Voila qui ne va pas arranger l’avis de Max Verstappen sur Johnny Herbert : l’ancien commissaire de la FIA et pilote de F1 pense que le pensionnaire de Red Bull aurait dû être pénalisé davantage pour sa manœuvre sur Oscar Piastri à Djeddah.

Selon lui, les cinq secondes appliquées auraient pu être facilement regagnées s’il avait eu une voiture un peu plus rapide, et la pénalité aurait été inutile.

"L’incident de Max Verstappen avec Oscar Piastri dans le virage 1 était une pénalité" a déclaré Herbert. "Ce sont les meilleurs pilotes du monde, ils ont le meilleur jugement et la meilleure conscience, donc si vous faites un dépassement dans le virage 1, mais que vous sortez complètement de la piste, alors c’est une pénalité de dix secondes."

"Mais une pénalité de cinq secondes a été appliquée et je ne suis pas fan de cela. Surtout si vous prenez la tête comme Verstappen l’a fait, vous pouvez potentiellement regagner ces cinq secondes assez facilement, comme cela s’est déjà produit. Donc, si vous pouvez gagner ces cinq secondes en ne rendant pas la place, alors quel est l’intérêt d’une pénalité ?"

"C’était une pénalité certaine, parce que quand vous entrez dans un virage, surtout un virage serré comme celui-là, vous devez être sur l’apex, près de la bordure. L’apex du virage n’était pas là où se trouvait Verstappen, qui était à deux mètres."

"Lorsque vous passez par l’extérieur avec un pilote à l’intérieur, votre angle d’attaque dans le virage suivant diminue considérablement. Piastri avait le virage et il pouvait placer la voiture où il voulait. Max a dépassé le virage en relâchant les freins, pour essayer de battre Oscar dans le virage 1 tout en ayant beaucoup de vitesse."

Selon Herbert, la situation aurait été plus simple si Verstappen avait accepté qu’il était battu par Piastri : "Christian Horner et d’autres disent ’est-ce que Verstappen est censé disparaître ?’ Eh bien, non, il ne peut pas disparaître, mais il aurait dû concéder le virage et se glisser derrière Piastri."

"James Hunt m’a dit dans mes premières années de F1 qu’il valait parfois mieux concéder le virage si le virage était perdu, et c’est exactement ce qui s’est passé, et c’est alors que vous vous glissez derrière la voiture que vous essayez de dépasser."

"Verstappen affirmant qu’il a été poussé par radio est un message au directeur de course pour qu’il jette un coup d’œil, puis il demandera aux commissaires de se pencher sur la question s’il estime qu’il y a lieu d’enquêter."

"Les commissaires n’ont été saisis que parce que Verstappen a pris l’avantage et est resté devant. Les commissaires respectent les directives de course, qui sont gravées dans le marbre avant le week-end de course. Elles sont convenues avec les équipes, les pilotes et le directeur de course."

"Les pilotes veulent que les commissaires utilisent ces directives, et Max et tous ses collègues pilotes les auraient également acceptées. Red Bull ne peut donc pas se plaindre. Le pilote à l’extérieur doit laisser de l’espace au pilote à l’intérieur. Max l’a fait, mais il est sorti de la piste et a pris l’avantage."

Le Britannique pense que Red Bull a simplement payé les risques pris en essayant de rester en tête : "Horner a ensuite présenté l’image de la preuve pour montrer qui était devant dans le virage 1, ce qui était un tas de conneries, mais pour moi, c’était renvoyer la balle à la FIA et aux commissaires."

"Ce n’est pas correct, ça ne devrait pas être comme ça. Red Bull avait la possibilité de rendre la place mais a choisi de ne pas le faire. Kimi Antonelli a fait quelque chose de très similaire avec Charles Leclerc, même virage, même tour, mais il a rendu la position."

"Si Verstappen avait rendu la position, il aurait probablement gagné la course, mais au lieu de cela, ils ont adopté une stratégie risquée en essayant d’obtenir la pénalité de cinq secondes en étant à l’avant avec une piste dégagée."

Herbert ne comprend pas pourquoi les commissaires n’appliquent pas automatiquement dix secondes de pénalité : "S’il s’était agi de la voiture rapide de Red Bull d’il y a deux ou trois ans, ils s’en seraient probablement tirés, mais la McLaren et Piastri ont été capables de suivre."

"Je ne suis pas un fan de cette règle, mais comme on estime que le premier tour est plus difficile à juger, les commissaires n’utiliseront qu’une pénalité de cinq secondes en raison de circonstances litigieuses, je pense qu’il devrait toujours y avoir la pénalité standard de dix secondes."

"Je pense que la pénalité devrait toujours être de dix secondes. Elle devrait toujours être la même, si vous modifiez les règles, vous ouvrez une boîte de Pandore. Ce sont les meilleurs pilotes du monde, ils savent où freiner et accélérer, il en a tiré un avantage, point final."