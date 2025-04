Stroll : Aston Martin F1 ’a encore la possibilité’ de gagner en performance en 2025

Lance Stroll est conscient qu’Aston Martin F1 a très mal commencé son année 2025, et c’est pour cela qu’il pense que son équipe devra encore continuer à faire évoluer son actuelle AMR25. Le pilote canadien ne se veut pas irréel et comprend aussi l’importance de passer au règlemen 2026 pour l’an prochain.

"Nous ne sommes pas là où nous voulons être. L’année est encore jeune. Nous allons faire ce que nous pouvons" a déclaré Stroll. "Il est certain que l’année prochaine, il y aura un grand changement de règles et nous devons nous concentrer sur ce point. Mais nous n’abandonnons pas. Nous n’abandonnons pas encore l’année."

"Nous allons essayer de faire ce que nous pouvons. Cela suffira-t-il pour prendre de l’avance sur le milieu de terrain et tout le reste ? Nous verrons bien. Mais nous avons encore la possibilité d’apporter quelque chose, alors nous ferons ce que nous pourrons."

"Je ne pense pas que nous ayons un objectif. Nous voulons être beaucoup plus compétitifs que nous ne le sommes actuellement. Il s’agit simplement d’être le plus performant possible jusqu’à la fin de l’année, et de voir ce que cela nous apportera."

"C’est tout ce sur quoi nous pouvons nous concentrer. Apporter ce que nous pouvons. Nous avons quelques idées pour les prochaines courses. Nous devons nous améliorer dans tous les domaines, c’est clair."

La descente aux enfers d’Aston Martin en deux ans est malheureusement colossale : "Vous savez, il y a des années où c’est plus difficile que d’autres, et d’autres où vous avez de bonnes voitures et où vous vous battez toujours."

"Je pense qu’il y a deux ans, quand nous étions ici, après le premier tour, nous étions premier et troisième ou quatrième ou quelque chose comme ça, et je me battais pour une place sur le podium avant que le moteur ne tombe en panne."

"Puis, deux ans plus tard, vous vous battez pour la 16e place. Mais c’est la nature de la Formule 1. Vous devez donc toujours donner le meilleur de vous-même, continuer à pousser, et les choses changent rapidement."

Interrogé sur la cause profonde des difficultés d’Aston Martin, Stroll a répondu sèchement : "Je pense que si nous avions la réponse à cette question, nous n’en serions pas là aujourd’hui."