Le circuit d’Interlagos a de nouveau été resurfacé après les critiques de 2024

Le tracé d’Interlagos a bénéficié de nouvelles interventions ces derniers mois, faisant suite aux critiques exprimées par plusieurs pilotes de Formule 1 concernant la qualité du revêtement posé l’an dernier.

À l’issue du Grand Prix du Brésil 2024, Max Verstappen n’avait pas mâché ses mots, estimant que la piste restait "très mauvaise" à certains endroits malgré le resurfaçage.

Durant la course disputée sous la pluie, le pilote Red Bull avait même indiqué à son équipe éviter de sortir de la trajectoire idéale pour refroidir ses pneus, tant les bosses étaient prononcées.

Face à ces retours, les responsables du circuit ont demandé des travaux supplémentaires avant le retour de la F1 ce week-end. La FIA a confirmé qu’un nouvel asphalte a été posé dans la longue zone d’accélération longeant les stands, entre Juncao (virage 12) et le premier virage.

Un autre tronçon a également été refait entre la sortie du S de Senna (virage 3) et la ligne droite menant à Descida do Lago. Pour limiter l’accumulation d’eau, les équipes d’entretien ont aussi procédé à l’ajout de rainures de drainage dans plusieurs zones sujettes aux flaques. C’est notamment le cas au milieu du S de Senna (virage 2), entre la sortie des stands et Descida do Lago, sur la ligne droite suivante, à l’approche de Juncao, ainsi que sur la portion située entre la 21e place sur la grille et la ligne de départ/arrivée.

Devant les médias ce jeudi, Alexander Albon espère que ces travaux auront un effet positif.

"Il y a beaucoup de rigoles d’eau quand il pleut. L’an dernier, c’était très bosselé. Ce sera intéressant de voir avec le nouveau resurfaçage si cela s’est amélioré. Mais le tarmac reste un peu étrange après mon tour de piste à pied."

Il y a aussi une légère modification à la sortie des stands. Le marquage en chevron situé entre la partie droite de la sortie des stands et le bord de piste a été supprimé. En revanche, la FIA a confirmé qu’aucune modification n’a été apportée aux deux zones de DRS.

Ces ajustements visent à offrir de meilleures conditions de roulage sur un circuit qui, malgré son caractère mythique et ses nombreuses opportunités de dépassement, reste souvent mis à l’épreuve par la météo capricieuse de São Paulo.