Piastri élimine Verstappen de la course au titre en F1 cette saison

Oscar Piastri estime que Max Verstappen n’est plus en lice pour le titre de champion des pilotes de F1 cette saison.

Piastri, en tête de la course au titre, compte 81 points d’avance sur le Néerlandais à 11 manches de la fin de la saison. Zak Brown, son patron chez McLaren, ne voulait pas encore l’écarter, mais l’Australien a un peu moins joué la langue de bois aujourd’hui en Hongrie lorsqu’on lui a demandé à quel point le pilote Red Bull a un défi à accomplir pour décrocher un cinquième titre consécutif.

Lando Norris, coéquipier de Piastri chez McLaren, est mieux placé et devance Verstappen et compte 16 points de retard sur le leader du championnat. Et la dynamique est pour McLaren, qui a remporté 10 des 13 courses disputées jusqu’à présent.

"La course au titre est désormais entre Lando et moi, je suppose que oui," dit-il

"Ces derniers week-ends, c’était Lando et moi. Je m’attends à ce que nos concurrents soient toujours forts et livrent une belle bataille, surtout sur certains circuits jusqu’à la fin de la saison. Que cela vienne de Max, de Ferrari, de Mercedes ou de quelqu’un d’autre, on ne sait jamais vraiment sur telle ou telle course. Mais la dynamique est clairement chez nous au global."

"Je ne suis pas trop préoccupé par ce qui se passera. J’essaie juste de gagner chaque course et de creuser l’écart. Il est clair que Lando et moi sommes dans la même voiture, qui est la meilleure, et on sait qu’il sera naturellement le concurrent le plus difficile pour moi."

La 14e manche de la saison se déroule sur le Hungaroring, où Piastri a remporté sa première victoire en Grand Prix il y a 12 mois. Alors qu’il cherche à accroître son avance sur Norris pour le titre pendant la pause estivale, le pilote de 24 ans est serein mais n’écarte pas une surprise venue de la concurrence.

"La Hongrie a toujours été un bon circuit pour nous en tant qu’équipe, en particulier pendant les deux années où j’y ai couru. Je m’attends à ce que nous soyons à nouveau forts ce week-end. Mais sur certains circuits cette année, nous pensions être très forts par rapport à nos concurrents, et ils étaient plus proches que prévu."

"Sur d’autres circuits, nous pensions que nos adversaires seraient très proches, mais l’écart était en réalité plus grand que prévu. On ne sait jamais, mais je m’attends à ce que nous soyons toujours devant."