Hamilton signe sa première pole pour Ferrari au Mexique devant Russell et Leclerc

C’est l’heure des qualifications du Grand Prix du Mexique, la première séance qui va nous donner une réponse sur la hiérarchie sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez. Les Ferrari ont impressionné au fil du week-end, mais on a vu la semaine dernière que les qualifs donnent parfois un ordre différent, et les écarts étaient serrés lors des trois séances libres. Il n’est donc pas impossible de voir une Mercedes ou une McLaren aller prendre la pole, même si cela semble plus difficile pour Red Bull ce samedi.

La grande nouvelle du jour a évidemment été l’éviction en cours de week-end d’Esteban Ocon chez Haas F1, remplacé par Ryo Hirakawa, qui avait fait les EL1 à sa place ce vendredi. L’équipe a refusé tout commentaire et le pilote n’est pas dans le paddock ce samedi, mais il semble qu’un différend aux accents juridiques les oppose.

Trois pilotes sont pénalisés sur la grille ce week-end : Valtteri Bottas est renvoyé en fond de grille, tandis que Liam Lawson et Max Verstappen ont écopé chacun d’une place de pénalité sur la grille pour un accrochage jugé inutile par les commissaires durant les EL2.

A noter que ce week-end peut couronner Kimi Antonelli, qui doit simplement marquer deux points pour aller chercher la couronne mondiale et devenir le plus jeune champion du monde. Une victoire d’un pilote qui ne soit pas George Russell ou Lewis Hamilton suffirait aussi à le couronner.

Mercedes a aussi la possibilité de décrocher le titre mondial des constructeurs, mais la partie sera bien plus complexe pour l’équipe, qui doit reprendre 39 points à Ferrari, sur les 43 que peut marquer une équipe au total d’un week-end. Même avec une victoire et une deuxième ou troisième place, il faudra que Ferrari ne marque presque aucun point.

21h30 : Isack Hadjar a reçu un avertissement ce samedi pour avoir bousculé un invité hier avant les EL1, après avoir été presque forcé de faire un selfie par la personne qui l’a coincée contre lui. La FIA a jugé que l’attitude de l’invité constituait une circonstance atténuante suffisante pour ne pas le pénaliser.

21h34 : Malgré l’excellent week-end de Ferrari jusqu’ici, Fred Vasseur ne veut pas crier victoire tout de suite. Il rappelle très justement que l’équipe avait dominé toutes les séances libres à Austin, sans aller chercher la pole ni la victoire.

21h39 : Son homologue chez Red Bull, Laurent Mekies, a commenté les tensions avec Max Verstappen le week-end dernier, le Néerlandais s’étant montré virulent avec l’équipe après des problèmes non résolus, et il a donné raison à son pilote.

21h45 : Guanyu Zhou, pilote de réserve chez Cadillac F1, ne semble pas dans la course pour un baquet l’an prochain, et il admet qu’il est prêt à dire adieu définitivement à la Formule 1.

21h50 : Antonelli est encore affaibli par le virus qu’il a attrapé en milieu de semaine, mais cela ne l’empêchera pas de rouler en qualifs et en course, ni même d’être titré ce dimanche s’il inscrit les deux points nécessaires. Mais alors que la F1 voulait une célébration avec le trophée de champion du monde s’il y parvient, cette idée a été rejetée par la FOM.

21h53 : A noter que la fin de saison est encore incertaine, entre déplacements toujours maintenus officiellement au Moyen-Orient et réalité qui inquiète autour de ces pays. James Vowles, patron de Williams, a révélé ce week-end que la F1 n’a pas un plan de secours, mais plusieurs solutions alternatives en cas d’annulation tardive de ces deux courses.

21h56 : La situation chez Haas fait évidemment du bruit dans le paddock, et les dernières rumeurs incluant Ocon, Hirakawa mais aussi Jack Doohan sont nombreuses. On a fait le point sur les décisions qui attendent l’équipe !

22h00 : C’est parti pour la séance qualificative du Grand Prix du Mexique !

Q1 - 18 minutes

22h01 : Sergio Pérez est le premier en piste, sa voiture est donc réparée après un changement de moteur entre EL3 et qualifs.

22h03 : Pérez a abandonné son tour rapide, et Nico Hülkenberg finit le sien en 1’19"502 !

22h04 : Fernando Alonso a fait mieux en 1’18"908, alors que Lance Stroll a fait une erreur.

22h05 : Pérez fait enfin un chrono, à une seconde d’Alonso, et avec quatre dixièmes de marge sur Valtteri Bottas. Oliver Bearman se place deuxième en 1’19"3.

22h06 : Hirakawa se place à trois dixièmes de Bearman, tandis que Carlos Sainz prend la deuxième place.

22h07 : Isack Hadjar signe le deuxième temps après s’être raté au virage 12, et Aston Martin demande à Alonso de s’arrêter en piste ! Il est au ralenti dans le stadium.

22h08 : Lewis Hamilton signe un 1’18"249, Oscar Piastri s’est placé deuxième, et le drapeau rouge est déployé immédiatement pour l’arrêt d’Alonso en piste ! On n’a vu aucun drapeau jaune, ni aucune voiture de sécurité avant que celui-ci soit déployé, et il l’a été au moment où Hamilton passait la ligne.

22h09 : Le temps de Hadjar a été annulé pour avoir dépassé les limites au virage 12. Leclerc est rentré quand le drapeau rouge a été déployé.

22h11 : La séance va être relancée à 22h14, et plusieurs pilotes se ruent dans la voie des stands.

22h13 : Alonso a été noté comme ayant fait une infraction à la sécurité par les commissaires de course, sans que l’on sache ce qu’il a fait. Il se peut qu’il ait traversé la piste à pied, ce qui se fait normalement selon des conditions bien spécifiques. Le terme "general safety" utilisé par les commissaires n’a littéralement jamais été inscrit avant !

22h14 : C’est reparti avec encore plus de dix minutes de roulage en Q1, mais les McLaren restent dans leur box.

22h15 : Les Ferrari et les Red Bull sont aussi restées au garage pour le moment, contrairement aux Mercedes.

22h16 : On apprend que l’incident autour d’Alonso est en fait lié au fait qu’il n’a pas remis le volant sur sa voiture après en être descendu.

22h17 : Antonelli fait un deuxième tour de préparation, alors que Pérez a bloqué les roues dès le premier virage. Gasly est passé en tête en 1’18"194, et les Audi se placent juste derrière Hamilton en troisième et quatrième places.

22h18 : Hadjar en termine avec le septième chrono après s’être raté dans le stadium, au virage 13 cette fois.

22h19 : Leclerc prend la tête provisoire de la séance en 1’17"532, Norris se place deuxième à deux dixièmes. Verstappen prend le troisième temps à quatre dixièmes de Leclerc et il secoue la tête.

22h20 : Antonelli prend le troisième temps, et Lawson se place cinquième. Russell boucle un chrono en cinquième position. Lindblad se plaint de fumée dans le cockpit.

22h21 : Les deux pilotes Red Bull ont raté le même virage dans leur tour rapide, un replay montrant que Verstappen a fait le même blocage de roue que Hadjar.

22h22 : Piastri prend le deuxième temps juste devant Norris, et Hamilton prend le meilleur chrono devant Leclerc en 1’17"341 !

22h23 : C’est un problème de pression hydraulique qui a touché la voiture d’Alonso. Leclerc améliore mais reste deuxième.

22h24 : Lindblad prend le dixième temps, alors que Pérez ne fait pas mieux que 21e, mais à 1"7 seulement du meilleur temps ! Bortoleto prend le quatrième temps et Hülkenberg le sixième chrono.

22h25 : Russell se place quatrième, et Hirakawa en termine avec un mauvais deuxième secteur et une 19e place.

22h26 : Hadjar se positionne deuxième entre les Ferrari ! Antonelli améliore mais ne fait que le neuvième chrono.

22h27 : Sainz reste 16e juste devant Albon, qui est dans un tour rapide et ne fait pas mieux que sa 17e place.

Les éliminés sont Albon, Alonso, Hirakawa, Stroll, Pérez et Bottas.

22h29 : Alonso écope d’une réprimande pour ne pas avoir remis son volant.

Q2 - 15 minutes

22h36 : Norris se rate dans le stade, et il se place derrière les Audi, qui ont signé les deux premiers chronos.

22h37 : Piastri fait mieux en 1’17"776, alors que Hamilton se rate aussi dans le stade ! Il abandonne son tour, contrairement à Leclerc qui signe un impressionnant 1’16"944 !

22h38 : Lindblad se place deuxième à seulement 0"191 de la Ferrari ! Lawson prend le troisième temps, mais Antonelli et Russell s’intercalent entre les Racing Bulls.

22h39 : Hadjar signe son premier temps de Q2 et se place sixième derrière Lawson, et Verstappen prend le meilleur temps en 1’16"876.

22h40 : Leclerc n’améliore pas, Gasly prend le neuvième temps et Colapinto le 11e. Bearman prend le dixième chrono.

22h41 : Hamilton rentre au stand sans avoir fait de tour rapide.

22h42 : Hülkenberg prend la sixième position juste derrière les Mercedes, à trois dixièmes de Russell toutefois. Bortoleto ne fait pas mieux que 11e, mais il est à 1"034 du meilleur temps. Hadjar dit avoir été gêné mais ce n’est pas du tout le cas, en tout cas le pilote devant lui s’élançait pour un tour rapide et avait donc le droit d’être là où il était.

22h43 : Norris se place troisième à 0"172 de Verstappen.

22h44 : Piastri a abandonné son tour et il est dixième, tandis que Hamilton se lance enfin à l’assaut de son premier tour rapide, avec 3mn40 restantes dans la séance.

22h45 : Hamilton prend le troisième temps à 0"077 de Verstappen.

22h46 : Hadjar améliore et se place quatrième, un millième devant Norris. Antonelli prend le sixième temps et Russell le quatrième.

22h47 : Lindblad est huitième avec un chrono à 0"259, tandis que Hülkenberg est neuvième à sept dixièmes, mais l’Allemand améliore, il est à 4 dixièmes du meilleur temps. Et Gasly fait mieux que lui, il se place neuvième !

22h48 : Colapinto prend la 12e place, Bearman reste 15e, et Lindblad n’améliore pas. Piastri ne fait pas mieux que 13e ! Lawson remonte dans le top 10. Norris progresse et prend le meilleur temps en 1’16"728 ! C’est 9 dixièmes de mieux que Piastri. A noter que Hülkenberg est encore 11e !

Les éliminés sont Hülkenberg, Colapinto, Piastri, Bortoleto, Bearman et Sainz.

Q3 - 13 minutes

22h57 : Russell passe devant Antonelli en piste car Russell veut attaquer alors qu’Antonelli va faire un deuxième tour de préparation.

22h58 : Hamilton boucle son chrono en 1’17"069.

22h59 : Leclerc fait encore mieux en 1’16"647, le meilleur temps du week-end jusqu’ici. Russell a finalement fait un deuxième tour de préparation.

23h00 : Russell se place derrière les Ferrari, dans le dixième de Hamilton, et Antonelli est derrière. Norris prend le deuxième temps entre les Ferrari ! Gasly se place cinquième devant Antonelli, et Lawson est juste derrière l’Italien.

23h01 : Hadjar a raté son virage dans le stade et annule son tour. Verstappen en termine et se place deuxième à 0"045 de Leclerc, devant Norris.

23h03 : Les commissaires ont noté que Hadjar a traversé la ligne blanche à l’entrée des stands, ce qui n’est pas autorisé dans les notes du directeur de course.

23h04 : Et le Français est maintenant sous enquête officielle...

23h05 : Tout le monde ressort pour un dernier run ! Et les Racing Bulls ont des pneus neufs, contrairement au premier run de Lawson et Lindblad.

23h06 : Les commissaires donnent une réprimande à Hadjar, qui ne sera pas pénalisé !

23h07 : Russell prend le meilleur temps en 1’16"523 ! Hadjar signe le cinquième temps.

23h08 : Hamilton prend la tête en 1’16"514 ! Lindblad remonte en septième place, et Lawson se place juste devant lui. Leclerc est en retard au deuxième secteur. Il ne fait pas mieux que troisième !

23h09 : Antonelli améliore et remonte en cinquième place. Norris a ralenti en piste et Verstappen s’est raté en passant à côté de la McLaren ! Il n’améliore pas.

Hamilton signe la pole position devant Russell et Leclerc. C’est la première pole du septuple champion du monde pour Ferrari, et il devient le cinquième plus vieux poleman de l’histoire, entre Mario Andretti et Nigel Mansell !

Verstappen est quatrième, mais c’est Antonelli qui aura cette position au départ puisque le Néerlandais a un place de pénalité. Norris suit devant Hadjar, Lawson et Lindblad, qui inverseront leurs places avec la pénalité du Néo-Zélandais, et Gasly.