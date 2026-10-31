Ferrari en tête, Vasseur sur ses gardes : le piège d’Austin peut se répéter

Ferrari a dominé les deux premières séances d’essais libres du Grand Prix de Mexico grâce à Charles Leclerc, mais Frédéric Vasseur refuse de s’emballer. Malgré les performances encourageantes de la Scuderia, le directeur français rappelle que les conditions extrêmes de l’Autódromo Hermanos Rodríguez, notamment son altitude et son manque d’adhérence, peuvent encore bouleverser la hiérarchie. Échaudé par le précédent d’Austin, où Ferrari avait également dominé les essais avant de reculer en qualifications, Vasseur appelle son équipe à poursuivre le travail. Il s’inquiète également des bosses présentes à l’approche du premier virage, qu’il juge presque dangereuses.

Ferrari a parfaitement lancé son week-end mexicain sur le plan chronométrique. Charles Leclerc a signé le meilleur temps des essais libres 1 en 1’18"128, avant d’améliorer sa référence lors des EL2 avec un tour bouclé en 1’17"827 sur le circuit de Mexico.

Lewis Hamilton a également montré un rythme encourageant. Quatrième de la première séance, à 0"738 de son coéquipier, le septuple champion du monde figurait encore parmi les cinq premiers lors des EL2 avant qu’une défaillance moteur ne mette prématurément fin à son roulage.

Ces résultats pourraient laisser penser que Ferrari aborde les qualifications en position de force. Pourtant, Frédéric Vasseur refuse de tirer des conclusions hâtives, conscient que les performances du vendredi ne constituent pas nécessairement une indication fiable de la hiérarchie du samedi.

Interrogé à l’issue des essais, le directeur de la Scuderia a insisté sur la nécessité de rester concentré sur le travail à accomplir plutôt que de chercher à déterminer si Ferrari devait être considérée comme favorite.

"Je n’ai pas à être confiant ou non. Nous devons travailler, nous devons essayer d’obtenir le meilleur résultat possible demain."

Au-delà des chronos, Vasseur estime que les caractéristiques particulières de l’Autódromo Hermanos Rodríguez constituent un défi considérable pour toutes les équipes.

Situé à plus de 2200 mètres d’altitude, le circuit mexicain impose des contraintes inhabituelles aux monoplaces, notamment en raison de la faible densité de l’air et de ses conséquences sur le fonctionnement des différents systèmes.

"Les conditions sont extrêmement difficiles, encore plus que ce que nous connaissions auparavant avec l’altitude. C’est un défi pour nous, mais aussi pour les autres. Cela signifie que nous avons énormément de travail à faire ce soir."

L’altitude n’est toutefois pas la seule source de préoccupation pour Ferrari. Vasseur a également attiré l’attention sur les nombreuses bosses présentes sur le tracé, et plus particulièrement dans la zone précédant le premier virage.

Selon lui, leur importance est telle qu’elles pourraient poser un problème de sécurité !

"La piste est extrêmement bosselée, probablement un peu trop avant le virage 1. C’est presque dangereux. Il va falloir faire quelque chose ce soir."

Le directeur de Ferrari n’a pas précisé quelle intervention il souhaitait voir réalisée, mais ses propos traduisent une réelle inquiétude concernant l’état de cette portion du circuit.

Malgré ces difficultés, Vasseur reconnaît que son équipe a réalisé une première journée satisfaisante. Il refuse cependant d’y voir une garantie pour la suite du week-end.

"Globalement, je pense que c’était un bon début de week-end, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir."

Cette retenue s’explique notamment par les événements du Grand Prix des États-Unis, disputé une semaine plus tôt. À Austin, Ferrari avait déjà réalisé une excellente entame de week-end en terminant en tête de chacune des séances d’essais libres.

Mais cette domination n’avait pas été confirmée au moment des qualifications, puisque les deux pilotes de la Scuderia s’étaient finalement retrouvés aux quatrième et cinquième places sur la grille. En course, Ferrari avait néanmoins redressé la situation en décrochant les deuxième et quatrième positions.

Cette expérience reste présente dans les esprits au sein de l’équipe italienne, d’autant que Leclerc et Hamilton avaient identifié des difficultés différentes pour expliquer leur recul en Q3. Le Monégasque avait notamment pointé les problèmes rencontrés par Ferrari pour suivre l’évolution de la piste, tandis que son coéquipier britannique avait attribué ses difficultés à la gestion des pneumatiques.

Ces deux éléments pourraient de nouveau jouer un rôle important à Mexico. Le circuit mexicain est réputé pour son faible niveau d’adhérence et pour l’évolution parfois considérable de ses conditions au fil des séances, à mesure que les voitures déposent de la gomme sur l’asphalte.

Dans ces circonstances, une monoplace performante le vendredi peut perdre une partie de son avantage si ses réglages ou l’exploitation des pneus ne suivent pas les changements de la piste. Et Ferrari doit également composer avec la concurrence de Mercedes, qui domine largement le championnat, ainsi qu’avec celle de Red Bull, revenue à un niveau de performance plus élevé.

La pole position reste donc loin d’être acquise pour Leclerc, malgré ses deux meilleurs temps du vendredi.

Vasseur s’attend d’ailleurs à ce que l’ensemble des équipes progresse sensiblement entre les essais libres et les qualifications.

Le travail effectué dans la nuit de vendredi à samedi sera particulièrement important pour adapter les monoplaces aux conditions inhabituelles rencontrées à Mexico.

"Tout le monde va progresser, tout le monde va affiner son package pour l’altitude."

"C’est vrai que les conditions sont totalement extrêmes par rapport à ce que nous devons habituellement affronter, et le fait que les pilotes arrivent à Mexico avec ce niveau d’appui aérodynamique représente un défi."

"Ils avaient l’habitude d’avoir le plus gros aileron de la saison. Je pense que l’écart par rapport à l’année dernière est beaucoup plus faible à Monza qu’à Monaco ou à Mexico, et cela représente un défi encore plus important pour eux."