Zhou prêt à tourner la page F1, ses chances réduites après le départ de Lowdon

Guanyu Zhou ne se fait guère d’illusions sur ses chances de retrouver une place de titulaire en Formule 1 la saison prochaine. Alors que Cadillac n’a toujours pas confirmé l’avenir de Valtteri Bottas pour 2027, le pilote chinois figure parmi les candidats potentiels à un volant au sein de l’écurie américaine. Mais malgré son intégration dans la structure de réserve de Cadillac et ses liens conservés avec Ferrari, l’ancien pilote Sauber reconnaît que ses perspectives restent limitées. À 27 ans, Zhou souhaite néanmoins poursuivre sa carrière au plus haut niveau et n’exclut plus de se tourner vers d’autres championnats pour retrouver la compétition et le goût de la victoire.

L’avenir de Guanyu Zhou en Formule 1 demeure incertain. Absent de la grille en tant que titulaire depuis la fin de son aventure avec Sauber, le pilote chinois espère toujours obtenir une nouvelle opportunité dans la catégorie reine, mais les places disponibles pour la saison 2027 se font particulièrement rares.

La situation chez Cadillac entretient néanmoins une possibilité de retour. L’écurie américaine a confirmé Sergio Pérez pour la saison prochaine, mais n’a pas encore officialisé la prolongation de Valtteri Bottas.

Cette incertitude laisse théoriquement une ouverture à d’autres candidats, parmi lesquels Zhou, qui fait partie de la structure de réserve de Cadillac tout en conservant des liens avec Ferrari.

Le Chinois reconnaît toutefois que cette perspective reste lointaine et préfère afficher une certaine lucidité concernant ses chances de retrouver un volant. En effet, Zhou est managé par Graeme Lowdon, le directeur de Cadillac F1 aujourd’hui écarté de ses fonctions...

"C’est évident que depuis que Grame n’est plus là, ce n’est plus pareil pour moi dans l’équipe. Je garde évidemment toute la confiance de Cadillac F1 pour assurer mon rôle mais je n’ai plus son soutien sur place, qui allait au-delà de ma fonction."

"Mes chances d’obtenir un baquet l’année prochaine ne sont pas très élevées, car il n’y a pas beaucoup de places disponibles, mais nous continuons à explorer toutes les possibilités."

Cette déclaration confirme que le pilote chinois reste actif dans sa recherche d’une opportunité et conserve néanmoins une motivation intacte pour revenir sur la grille.

L’ancien pilote Sauber estime que son parcours en Formule 1 ne lui a pas permis de montrer tout ce dont il était capable, particulièrement après une saison 2024 difficile. Cette dernière campagne a laissé au Chinois un sentiment d’inachevé, qu’il aimerait pouvoir effacer en obtenant une nouvelle chance de courir au plus haut niveau.

"J’ai toujours le sentiment de ne pas être allé jusqu’au bout. Mon histoire avec la Formule 1 ne devrait pas s’arrêter sur cette expérience compliquée."

D’autres championnats pour retrouver le goût de la victoire

Si aucune possibilité sérieuse ne se présente en Formule 1, Zhou se dit désormais prêt à envisager une nouvelle orientation.

Plutôt que de poursuivre indéfiniment dans un rôle de réserviste, le pilote chinois souhaite retrouver la compétition et se battre pour des résultats.

"Si je constate que mes chances en Formule 1 deviennent trop faibles, je serai ouvert à d’autres championnats. Je suis un pilote, je veux me battre. Je pense pouvoir réussir dans d’autres catégories et je veux retrouver le goût de la victoire."

"Malgré tout, la priorité reste un baquet en F1, si une place se libère."