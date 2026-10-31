Tensions avec Verstappen : Mekies donne raison à Max !

C’est avec quelques tensions dans l’air, ou au moins des interrogations, que Laurent Mekies et Red Bull arrivent à Mexico, ce week-end. Le Grand Prix des États-Unis, à Austin, n’a en effet pas laissé de bons souvenirs : malgré son podium, Max Verstappen était très amer après la course, estimant que l’équipe avait raté sa stratégie (à deux arrêts aux stands) et sous-performé durant tout le week-end. Le Néerlandais s’est aussi plaint de la récurrence de certains problèmes, d’embrayage ou de radio… Dans le paddock de Mexico, Laurent Mekies a donc tenu à lui répondre et…

Et le Français a donné raison à son pilote fétiche ! Selon lui, Max Verstappen avait en effet bien des raisons de se plaindre et d’être de mauvaise humeur, lors du dernier Grand Prix.

« Max a raison. Nous avons eu le sentiment d’avoir un dimanche assez brouillon. Pour être honnête, Kimi et Mercedes étaient un peu trop rapides pour nous, particulièrement dimanche à Austin. Nous n’étions pas au même niveau de performance qu’en Malaisie et à Singapour. Une partie de cela était prévisible. Mais il y a aussi des aspects sur lesquels nous pensons pouvoir riposter. Il y a donc certainement quelques points que nous aborderons différemment ce week-end. »

Max Verstappen était très énervé par la récurrence de ses problèmes radio. Mais comment expliquer qu’un équipement apparemment aussi basique pose autant de difficultés en F1 ? Et ce problème sera-t-il bien réglé à Mexico ? Laurent Mekies peut-il l’assurer ?

« J’espère que nous avons trouvé une solution pour cette course. Les gars ont mené une analyse très approfondie pour s’assurer que ce problème ne disparaisse pas seulement pour une course ou deux, mais pour que nous fassions un pas en avant dans la qualité de nos communications. Il y a eu beaucoup de changements pour ce week-end. Max n’a pas encore pris le volant, mais ce matin, le niveau était nettement meilleur sur les deux voitures. J’espère donc que c’est définitivement réglé. »

La nouvelle soufflerie, un game-changer pour Red Bull ?

Comme l’an dernier, Red Bull a impressionné par son rythme de développement, en cette deuxième moitié de saison… d’autant que l’équipe opère encore avec une soufflerie datant de la Seconde Guerre mondiale, pour reprendre une expression, sans doute exagérée de Christian Horner ! Heureusement, la nouvelle soufflerie arrivera et sera opérationnelle bientôt. C’est un élément bien sûr central pour Laurent Mekies. Mais elle ne devrait pas être prête à temps pour développer la voiture 2027…

« Bien que la soufflerie que nous utilisons ait finalement produit des résultats extraordinaires ces dernières années, votre analyse selon laquelle il s’agit très probablement de la plus ancienne de la grille est correcte. Par conséquent, si vous passez à une installation de pointe – et l’équipe a vraiment essayé de concevoir et de produire quelque chose qui nous replacera au premier rang dans ce domaine – vous vous attendez forcément à un avantage concurrentiel. Cela ne se produira pas dès que nous allumerons tout, mais cela libérera du potentiel et offrira aux personnes talentueuses de notre département aérodynamique un autre moyen d’exprimer leurs idées. »

« Concernant le calendrier, elle n’est pas encore prête. Elle sera mise en service au cours de la saison prochaine. Sera-ce au premier, deuxième ou troisième trimestre ? Nous verrons. Cela dépendra du temps dont nous aurons besoin pour achever les travaux d’étalonnage, la mettre en service, puis terminer l’étalonnage. Elle servira donc très probablement pour la deuxième partie de la voiture de 2027 et, espérons-le, pour la majeure partie de la monoplace de 2028. »

Laurent Mekies aura réussi à redonner confiance à une équipe Red Bull en panne de résultats durant la première moitié d’année (et la crise était encore plus aigüe début 2025). Qu’est-ce qui était le plus difficile pour lui : rendre la voiture à nouveau compétitive ou convaincre les membres de l’équipe qu’ils étaient toujours capables de gagner ?

« Vous savez, l’équipe n’a jamais vraiment cessé de gagner. Oui, la première partie de la saison 2025 a été très difficile, mais comme nous l’avons dit à maintes reprises, et d’après ce que j’ai pu voir à mon arrivée au milieu de l’été l’année dernière, personne ne voulait abandonner. Personne ne voulait tourner la page. L’énergie qu’ils ont déployée pour redresser la barre a produit le remarquable retournement de situation de l’année dernière. »

« L’équipe côté châssis, l’équipe côté groupe propulseur... il y a tellement de talents, de motivation et d’esprit d’équipe dans ces groupes que la majeure partie de notre temps consiste en fait à essayer de canaliser cette énergie et à leur offrir un environnement où ils disposent de la sérénité nécessaire pour exprimer leurs idées. Et cela s’est particulièrement vérifié cette année, face à de vraies difficultés et à un véritable test de résistance. L’équipe a maintenu une ligne de conduite très forte et a su réagir. Les prochaines étapes sont toujours les plus difficiles, mais en termes de combativité, je n’aurais pas pu rêver mieux. »

Ayumu Iwasa bat Hadjar en EL1...

Autre motif de satisfaction pour Red Bull : Ayumu Iwasa. Le jeune pilote japonais, qui remplaçait Max Verstappen en EL1, a réussi à battre le temps d’Isack Hadjar durant la séance ! Comment l’expliquer selon Laurent Mekies ?

« Écoutez, Ayumu a vraiment, vraiment fait un travail remarquable. James a décrit à quel point il est difficile pour quiconque de sauter dans la voiture, mais il nous a vraiment impressionnés dès son premier tour en piste. Il est facile d’oublier que nous mettons tous, j’en suis sûr, une pression raisonnable sur ces jeunes pilotes pour nous assurer qu’ils ne prennent pas de risques inutiles et pour trouver ce juste milieu. Le fait qu’Ayumu ait réalisé ce genre de temps au tour est très impressionnant, j’en suis donc très heureux. Nous avons en fait eu une véritable séance de travail avec lui en termes d’essais de quelques éléments, ce qui a été très, très utile. »