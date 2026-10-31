La F1 prépare sa fin de saison : ’nous avons un plan B et un plan C’

L’incertitude continue de planer sur la fin de la saison 2026 de Formule 1, alors que la situation géopolitique au Moyen-Orient soulève toujours des interrogations concernant la tenue des dernières épreuves du calendrier. À quelques semaines des rendez-vous prévus dans la région, les équipes attendent de savoir si les Grands Prix pourront se dérouler comme prévu ou si une solution de remplacement, notamment à Imola, devra être activée. Interrogés à Mexico, Laurent Mekies et James Vowles ont assuré faire pleinement confiance à la FIA et à la Formule 1, tout en révélant que plusieurs scénarios alternatifs restaient bien à l’étude.

La tenue des dernières courses de la saison 2026 reste un sujet de préoccupation dans le paddock. Alors que les échéances logistiques approchent, la possibilité de maintenir les Grands Prix prévus au Moyen-Orient continue de susciter des interrogations, au même titre que l’éventualité d’un retour à Imola pour remplacer une ou plusieurs épreuves.

Lors de la conférence de presse des directeurs d’équipe organisée à l’occasion du Grand Prix de Mexico, Laurent Mekies a été interrogé sur le réalisme d’un maintien des courses dans la région et sur la date limite à laquelle les écuries devraient être informées d’une éventuelle modification du calendrier.

Le directeur de Red Bull a défendu la manière dont la FIA et la Formule 1 gèrent ce dossier, assurant que sa confiance dans les instances dirigeantes ne relevait pas d’une simple réponse de circonstance.

Interrogé sur sa confiance envers les autorités sportives, alors même que les équipes sont généralement attendues sur une position prudente dans ce type de situation, Mekies a d’abord répondu avec une pointe d’humour.

"Même si vous avez du mal à me croire, nous faisons réellement confiance à la FIA et à la F1. Mais c’est la réalité."

Le Français a ensuite insisté sur la gravité de la situation et sur la nécessité de traiter les décisions concernant le calendrier avec le plus grand sérieux.

"Plus sérieusement, et c’est un sujet sérieux... comme nous essayons de le faire dans la plupart de nos activités, lorsqu’un sujet est sérieux, nous cherchons à l’aborder de la manière la plus sérieuse possible."

"C’est précisément le rôle de la FIA et de la F1 d’aborder cette question de la manière la plus complète possible, avec l’ensemble des informations disponibles, puis de nous indiquer la direction à suivre."

Mekies considère que les équipes ne disposent pas nécessairement des mêmes ressources ni du même niveau d’information que les instances chargées de prendre une décision.

"C’est pour cette raison que, puisque nous ne faisons pas les mêmes efforts qu’eux pour évaluer la situation, nous nous reposons entièrement sur eux pour prendre la bonne décision."

Le patron de Red Bull a également rappelé que les décisions prises dans des circonstances comparables par le passé avaient généralement été pertinentes.

"Je dois dire que l’histoire a montré qu’ils avaient pris la bonne décision dans la plupart de ces situations par le passé."

Les contraintes logistiques sont déjà intégrées aux discussions

La question du calendrier ne concerne toutefois pas uniquement l’évaluation des conditions permettant d’organiser les courses. Une éventuelle annulation ou un déplacement d’épreuve implique également d’importantes contraintes logistiques pour les onze équipes, qui doivent organiser le transport de leur matériel et de leur personnel.

Interrogé sur la date limite à laquelle les écuries devraient connaître la décision définitive, Mekies n’a pas avancé d’échéance précise.

"Concernant les échéances, je pense que toutes les équipes sont sur la même longueur d’onde et ont... De toute façon, la logistique passe très largement par la F1 et la FIA, donc nous savons tous très bien où nous en sommes sur ce point."

Vowles confirme l’existence de plans B et C

Présent lors de la même conférence de presse, James Vowles a abondé dans le sens de son homologue de Red Bull.

Le directeur de Williams a notamment confirmé que la Formule 1 et la FIA tenaient régulièrement les écuries informées de l’évolution de la situation.

Il a surtout révélé que les responsables du championnat disposaient déjà de plusieurs solutions alternatives, évoquant explicitement l’existence de plans B et C.

"Je pense que Laurent a très bien répondu à la question. Ce que je dirais, c’est que la F1 et la FIA ont été très efficaces pour nous tenir informés, et qu’elles disposent d’un plan B et d’un plan C."

"Comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas une décision qu’elles prennent à la légère, compte tenu de ses conséquences. Mais Laurent a raison, nous faisons confiance à leur processus parce qu’elles nous montrent qu’il repose sur une analyse extrêmement approfondie de ce qu’elles font."

Imola se prépare et veut célébrer Antonelli

En attendant une décision finale, Imola se mobilise toujours et poursuit ses préparatifs en cas d’appel de la F1 à la dernière minute.

En attendant, le circuit Enzo e Dino Ferrari ouvrira, dimanche soir, la salle du musée « Checco Costa » et y installera un écran géant pour permettre aux fans de suivre le Grand Prix du Mexique, lors duquel Kimi Antonelli pourrait décrocher son premier titre.

L’événement est gratuit. Le maire d’Imola, Marco Panieri, a qualifié le circuit de maison sportive d’Antonelli.

"Il a grandi ici et y a franchi des étapes clés de sa carrière," a-t-il déclaré.

Le maire ne souhaite évidemment "rien de mal au Qatar et à Abu Dhabi" mais admet que "ce serait formidable de célébrer le titre de Kimi avec une dernière course cette année chez lui."