Haas F1 : Ocon sur la touche, Hirakawa pigiste pour une seule course... Doohan pour finir la saison ?

Le remplacement surprise d’Esteban Ocon par Ryō Hirakawa chez Haas au Grand Prix de Mexico pourrait n’être que la première étape d’un nouveau bouleversement dans la composition de l’écurie américaine. Si le Japonais va effectuer ses débuts en Formule 1 ce week-end, sa présence lors des quatre dernières manches de la saison est loin d’être garantie. Retenu par ses engagements en endurance avec Toyota, il pourrait céder sa place dès le Grand Prix de São Paulo à Jack Doohan, dont le nom circule avec insistance dans le paddock. Une situation qui soulève également la question d’une éventuelle titularisation anticipée de Rafael Câmara, attendu chez Haas en 2027.

Haas a provoqué la surprise samedi en annonçant qu’Esteban Ocon ne participerait pas à la suite du Grand Prix de Mexico. L’écurie américaine n’a fourni aucune explication concernant ce changement soudain, se contentant de confirmer que le Français n’était pas malade. Pendant les EL3, Ayao Komatsu a également refusé d’en dire plus sur les raisons qui ont conduit à écarter Ocon, ainsi que sur la durée potentielle de cette éviction. Une course ou définitivement ?

En attendant d’y voir plus clair, Ryō Hirakawa a été désigné pour prendre sa place à compter des essais libres 3, avant de disputer les qualifications et la course de dimanche. À 32 ans, le Japonais va ainsi effectuer ses débuts officiels en Formule 1, après plusieurs apparitions lors de séances d’essais libres.

Présent à Mexico en qualité de réserviste, Hirakawa avait d’ailleurs déjà pris le volant de la VF-26 vendredi lors des EL1, ce qui lui permet d’aborder sa première course avec une connaissance récente de la monoplace.

Mais si son remplacement d’Ocon est confirmé pour le week-end mexicain, rien ne garantit qu’il conservera ce baquet jusqu’à la fin du championnat. Le principal obstacle à une titularisation prolongée de Hirakawa concerne ses engagements parallèles en Championnat du monde d’endurance.

Le Japonais est en effet attendu à Monza le week-end prochain pour disputer la dernière manche du WEC avec Toyota, constructeur dont il est l’un des pilotes importants. Toyota est également l’un des principaux sponsors de Haas, ce qui donne une dimension particulière à la promotion temporaire de Hirakawa en Formule 1.

Sa titularisation à Mexico devrait ainsi être accueillie favorablement par le constructeur japonais, qui voit l’un de ses pilotes bénéficier d’une opportunité dans la catégorie reine. Mais ce calendrier crée un problème immédiat pour Haas, puisque le Grand Prix de São Paulo se déroulera également le week-end prochain.

Si Hirakawa doit honorer son engagement en endurance, l’écurie américaine devra donc trouver un autre pilote pour occuper le baquet laissé vacant par Ocon, si le Français n’a pas été mis à pied pour un seul Grand Prix...

Mais un retour du Français semble désormais exclu, au moins selon les informations qui circulent dans le paddock. Haas pourrait donc être contrainte de procéder à un deuxième changement de titulaire en l’espace de deux Grands Prix.

Jack Doohan en pole pour récupérer le baquet

Dans ce contexte, Jack Doohan apparaît comme le candidat le plus probable pour prendre le relais dès le Grand Prix de São Paulo.

L’Australien devrait assurer le rôle de réserviste de Haas au Brésil, puis lors des dernières manches de la saison à Las Vegas, au Qatar et à Abu Dhabi. Il dispose déjà d’une expérience de la Formule 1 en course, puisqu’il avait débuté la saison 2025 comme titulaire chez Alpine. Son aventure avait toutefois été écourtée après seulement six Grands Prix, lorsque l’écurie française avait décidé de le remplacer par Franco Colapinto.

Depuis, Doohan a cherché à retrouver un volant de titulaire et s’est notamment rapproché de Haas. L’Australien aurait laissé une excellente impression lors des essais TPC organisés par l’écurie américaine, au volant d’une monoplace d’ancienne génération. Ses performances avaient même alimenté la possibilité d’une titularisation permanente chez Haas.

L’équipe a néanmoins choisi une autre voie pour 2027, en décidant de confier le baquet d’Ocon à Rafael Câmara. Cela ne signifie pas pour autant que Doohan soit écarté des plans à court terme. Au contraire, son expérience et sa connaissance du fonctionnement de Haas pourraient en faire une solution particulièrement intéressante pour terminer la saison.

Pourquoi Haas hésiterait à lancer Câmara dès maintenant

Le départ anticipé d’Ocon a également ouvert un autre débat dans le paddock : Haas pourrait-elle profiter des dernières courses de 2026 pour préparer directement l’arrivée de Rafael Câmara ?

Le Brésilien est attendu comme titulaire de l’écurie américaine la saison prochaine, et certains observateurs estiment qu’une première expérience en Grand Prix avant 2027 pourrait faciliter son adaptation.

Une telle décision permettrait notamment à Câmara de découvrir les procédures d’un week-end complet de Formule 1, le travail avec les ingénieurs et les exigences d’une course face aux autres titulaires.

Mais cette option ne semble pas privilégiée à ce stade. Selon la tendance qui se dégage dans le paddock, précipiter les débuts du jeune Brésilien pourrait représenter un risque inutile, en le confrontant trop tôt aux difficultés de la catégorie reine. Une première expérience compliquée pourrait notamment nuire à sa préparation et à sa confiance avant sa véritable saison de débutant en 2027.

Câmara possède par ailleurs un objectif sportif immédiat : il est toujours engagé dans la lutte pour le titre de Formule 2. Le championnat doit encore disputer ses dernières manches au Qatar et à Abu Dhabi, deux rendez-vous qui pourraient se révéler déterminants dans la course au titre... s’ils ne sont pas annulés !

Le détourner de cette campagne pour lui faire disputer quelques Grands Prix avec Haas pourrait donc compromettre sa préparation à ces échéances, sans nécessairement lui apporter un bénéfice suffisant pour la saison prochaine.

Haas se retrouve ainsi face à une situation inhabituelle, avec plusieurs possibilités pour terminer une saison qui devait initialement se poursuivre avec Esteban Ocon et Oliver Bearman.

Hirakawa bénéficie de la première opportunité, à Mexico, où il disputera son premier Grand Prix de Formule 1. Sa promotion représente également une satisfaction pour Toyota, compte tenu de son statut au sein du programme sportif du constructeur japonais et des liens de celui-ci avec Haas.

Mais son engagement en WEC pourrait rapidement mettre un terme à cette parenthèse. Jack Doohan apparaît dès lors comme la solution la plus vraisemblable pour le Grand Prix de São Paulo, avec la possibilité de conserver le volant jusqu’à la finale de la saison à Abu Dhabi.

Pour l’heure, Haas n’a toutefois confirmé aucune décision concernant la composition de son équipage après Mexico.