Hamilton a surmonté ’un week-end difficile’ pour signer la pole au Mexique

Ferrari a enfin signé sa première pole de la saison, la dernière remontant à la Hongrie l’an dernier. C’est Lewis Hamilton qui a fait la pole au GP du Mexique, et c’est la première fois que le septuple champion du monde en signe une sous les couleurs de la Scuderia. Après l’avoir ratée à Austin, l’équipe italienne peut se féliciter d’avoir converti en qualifications son très bon rythme des essais libres.

Le Britannique n’a pas caché sa joie au moment de descendre de sa voiture, et il est heureux d’avoir réussi à surmonter un week-end difficile, notamment après avoir dû arrêter ses EL2 à cause d’un problème mécanique qui lui a fait perdre du temps.

"Je suis tellement heureux ! Je n’ai pas les mots. Ca a été un week-end difficile, j’ai eu un problème moteur hier qui m’a mis en retard sur les longs relais. On a fait un bon travail avec les réglages tout le week-end, on a beaucou appris de la dernière course" a déclaré Hamilton.

"Mais c’est tellement serré entre tout le monde. En début de Q2 je n’ai pas fait de tour, mais faire une pole ici... je crois que je n’ai jamais été en pole ici, c’est ma première pole à Ferrari, ma 105e pole position, j’aime ce chiffre."

C’est sa 105e pole position en carrière, et il devient le plus vieux poleman depuis Mario Andretti, battant Nigel Mansell dans ce classement où il est maintenant cinquième, et il explique où il trouve cette énergie : "Quand il y a un volant, il y a moyen ! C’est toujours dans l’esprit."

"Je fais beaucoup pour rester en forme et jeune, mais j’aime ce que je fais, et cet amour n’est jamais parti. Je me lève le matin en y pensant, je rêve de ça. Et j’ai tout ce soutien dans le monde qui me permet de continuer, j’espère que je les ai rendus heureux et que je pourrai le refaire demain."

Charles Leclerc a signé le troisième temps et il est déçu de sa propre prestation en qualifications, même s’il aura la chance de s’élancer du bon côté de la piste, ce qui pourrait permettre à lui et Hamilton de prendre un meilleur départ que les Mercedes qui seront à droite sur la grille.

"Je n’ai pas fait un bon travail, les tours de sortie pour mettre les pneus dans la bonne fenêtre étaient très difficiles, c’est ce qui nous a posé le plus de problème" a déclaré le pilote monégasque.

"En Q3 j’ai fait un bon tour de sortie mais la voiture était différente par rapport au reste de la séance et je n’ai pas fait un bon travail quand je le devais. Je suis un peu déçu, mais s’élancer troisième ici n’est pas mauvais."

"Je me battais un peu avec la voiture, particulièrement en Q3, mais au bout du compte, c’est pareil pour tout le monde ici. Il y a tellement très peu de grip avec le peu d’appui que nous avons qu’il faut se battre avec la voiture et c’est amusant de pousser la voiture à sa limite."