Antonelli encore affaibli avant son possible titre mondial, une exception pour lui rejetée à Mexico

Kimi Antonelli est de retour dans le paddock du Grand Prix de Mexico, à moins de deux jours de ce qui pourrait devenir le rendez-vous le plus important de sa jeune carrière. Affaibli par une infection virale qui l’avait contraint à rester à l’écart du circuit jeudi, le pilote Mercedes assure aller mieux, même si la fatigue n’a pas totalement disparu. Une situation particulière alors que l’Italien n’a besoin que d’une neuvième place dimanche pour devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1. Sa famille se prépare déjà à le rejoindre, tandis que les organisateurs doivent composer avec une autre particularité...

Le week-end du Grand Prix de Mexico pourrait entrer dans l’histoire de la Formule 1. Kimi Antonelli dispose en effet d’une première occasion de décrocher le titre mondial dès dimanche, à condition de terminer au moins neuvième de la course.

Un résultat qui ferait du pilote Mercedes le plus jeune champion du monde de l’histoire de la discipline, effaçant le record détenu par Sebastian Vettel depuis 2010.

Mais la préparation de l’Italien n’a pas été idéale. Touché par une infection virale, Antonelli n’avait pas pu se rendre dans le paddock jeudi, préférant rester à l’écart pour récupérer avant le début des activités en piste.

Il a finalement fait son apparition vendredi, affirmant se sentir "mieux" après cet épisode de maladie.

Une fois installé au volant de sa Mercedes, le jeune pilote n’a toutefois montré aucun signe évident de perte de performance, malgré une condition physique qui n’est pas encore totalement revenue à la normale.

Au sein de Mercedes, la situation est suivie de près, alors que l’écurie allemande se prépare à vivre un week-end potentiellement historique.

Bradley Lord, directeur adjoint de l’équipe, a confirmé qu’Antonelli ressentait toujours les effets de son infection, sans que cela l’empêche de participer normalement au travail préparatoire.

"Il est encore un peu fatigué, mais il participe normalement aux briefings."

Cette précision se veut rassurante pour Mercedes, qui doit accompagner son pilote dans une situation où la gestion de l’effort et la récupération prennent une importance particulière.

Antonelli peut en effet aborder la course avec une marge confortable au championnat, puisqu’une simple neuvième place suffirait à lui garantir mathématiquement la couronne mondiale.

L’enjeu dépasse toutefois largement le résultat du Grand Prix : le pilote italien pourrait inscrire son nom dans les livres d’histoire de la Formule 1 dès sa deuxième saison dans la discipline.

La famille Antonelli se prépare à rejoindre Mexico

L’éventualité d’un sacre mondial mobilise également les proches de Kimi Antonelli, qui s’organisent pour être présents au Mexique dimanche.

Son père Marco, lui-même engagé de longue date dans le sport automobile, doit toutefois honorer un autre rendez-vous avant de rejoindre son fils.

Il assistera d’abord à la finale du championnat italien de GT Endurance, organisée sur le circuit du Mugello, où participe sa propre structure, AKM Motorsport.

Il prendra ensuite l’avion avec sa famille pour rejoindre Mexico et assister à ce qui pourrait devenir un moment historique.

Marco Antonelli a plaisanté sur cette situation particulière, laissant entendre que ses préoccupations immédiates concernaient davantage les activités de son équipe que la possible conquête du titre mondial par son fils.

"Je suis un peu plus inquiet pour ma course que pour celle de Kimi," a-t-il lancé avec humour.

Une manière de relativiser l’enjeu considérable qui attend le pilote Mercedes, tout en témoignant de la confiance de son entourage à l’approche de cette première balle de match pour le championnat.

Si Antonelli parvient à décrocher le titre dimanche, une particularité accompagnera néanmoins les célébrations.

Contrairement à ce que pourrait laisser imaginer un sacre historique, l’Italien ne pourra pas recevoir immédiatement le véritable trophée de champion du monde de Formule 1.

La Formule 1, via la FOM, a étudié la possibilité d’obtenir une dérogation auprès de la FIA afin que le trophée officiel puisse être présenté à Mexico, notamment pour les photographies célébrant le nouveau champion.

Mais cette demande aurait été refusée par la Fédération, qui entend respecter la tradition entourant la remise du trophée. Le véritable trophée devra donc attendre la cérémonie officielle de remise des récompenses de la FIA pour être remis à son nouveau détenteur.

Sur le podium mexicain, seule une représentation numérique du trophée est attendue si Antonelli devient champion du monde.