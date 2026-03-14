Antonelli compatit avec le ’malheureux’ Russell mais se félicite d’une pole ’propre’
Les pilotes Mercedes F1 verrouillent la première ligne en Chine
Andrea Kimi Antonelli est devenu le plus jeune poleman de l’histoire de la Formule 1 ce samedi en Chine, en battant le record qui appartenait jusqu’ici à Sebastian Vettel. Le pilote Mercedes F1 a profité d’une Q3 difficile pour son équipier, mais il a aussi livré une performance sans faille.
Il se félicite d’avoir réussi à signer sa première pole position en carrière, alors qu’il en avait déjà glané une en Sprint l’an dernier à Miami, ce qui ne compte évidemment pas dans les statistiques officielles.
"C’était une séance propre, je suis très heureux. C’est malheureux de voir que George a eu un problème en Q3, j’aurais aimé le voir avec deux trains de pneus. Mais c’était une bonne séance, sans erreur, et j’ai hâte d’être à la course demain" a déclaré Antonelli.
L’Italien a vite été mis au courant des problèmes de George Russell, mais il a réussi à ne pas se laisser perturber par l’enjeu : "J’ai su qu’il avait un problème mais j’ai essayé de garder mon calme et de réussir un bon tour."
Russell se félicite d’avoir évité le pire en signant le deuxième temps. Il sera donc dans la lutte pour la victoire entre son équipier et les Ferrari, même si l’alerte de fiabilité qu’il a connue n’est pas des plus rassurantes.
"J’ai limité les dégâts. En Q2, l’aileron avant a cassé, en Q3 la voiture s’est arrêtée et ne changeait plus de vitesse. Je suis ressorti tard et je n’avais pas de batterie, des pneus froids... mais l’équipe a fait un très bon travail pour me mettre dans cette position, ça aurait pu être bien pire" tempère Russell.
Le Britannique est méfiant des Ferrari qui seront en deuxième ligne et risquent de les dépasser au départ : "Nous devons faire attention aux gars derrière nous qui sont très rapides au départ, et on doit faire une course propre et voir ce que nous pouvons faire."
Le debriefing du GP de Chine F1 2026
Le debriefing du Grand Prix de Chine de ce week-end aura lieu lundi 16 mars à 20h30.
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