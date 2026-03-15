Un Antonelli ému aux larmes dit avoir ’réalisé son rêve’ en s’imposant en Chine

Andrea Kimi Antonelli a remporté ce dimanche sa première course en Formule 1, au terme de 56 tours parfaitement maîtrisés. Le pilote Mercedes F1 devient le deuxième plus jeune vainqueur de l’histoire de la catégorie reine derrière Max Verstappen.

Il est aussi le premier Italien à gagner depuis 20 ans en Formule 1, quand Antonelli n’était pas né, et il a reconnu dès le tour d’honneur, à la radio, que Mercedes lui permet aujourd’hui de "réaliser un de ses rêves" en carrière. C’est certainement la première d’une longue série de victoires.

"Je suis sans voix, j’ai envie de pleurer ! Un énorme merci à mon équipe, ils me permettent de réaliser mon rêve" a-t-il déclaré avant de lâcher quelques larmes sous les hourras de la foule et du paddock.

"Je suis très heureux, j’ai dit hier que je voulais ramener l’Italie au sommet, et j’ai réussi. Je me suis donné une petite crise cardiaque à la fin avec un blocage de roues mais c’était une belle course."

Racontant son départ, il a expliqué avoir essayé d’empêcher les Ferrari de passer, mais il n’a pas pu résister face à Lewis Hamilton : "Je suis allé trop à l’intérieur et j’ai donné trop de place aux Ferrari, mais le rythme était bon et on a réussi à revenir à l’arrivée et gagner."

Interrogé sur la possibilité de disputer le titre mondial face à George Russell, Antonelli reste prudent et veut surtout se concentrer sur chaque course sans se rajouter une pression supplémentaire sans raison.

"Nous n’en sommes qu’au début, on va continuer à tout donner. George est un pilote incroyable, fort dans tous les domaines, et ce sera difficile de le battre. Mais j’apprends énormément de lui et je me concentre sur chaque course, on verra où nous en serons en fin d’année."

George Russell s’élançait deuxième et a vu les Ferrari le dépasser au départ. Après une course durant laquelle il a été en retrait de son équipier, il termine deuxième et assure le principal pour Mercedes, un deuxième doublé en autant de courses.

"Tout d’abord mes félicitations à Kimi, c’est toujours un très grand moment et il a été très bon tout le week-end. C’est génial d’être sur le podium avec lui et avec ce gars, on s’est bien battus. On a encore pris un mauvais départ et les Ferrari nous ont passés au départ, mais signer un doublé est très bien" a déclaré Russell.