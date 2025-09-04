Hamilton se dit ’choqué’ par sa pénalité pour le Grand Prix d’Italie

A Monza aujourd’hui, Lewis Hamilton se dit « choqué » d’avoir reçu ce qu’il considère comme une pénalité assez sévère pour le Grand Prix d’Italie de ce week-end.

Le septuple champion du monde Hamilton a vécu un Grand Prix des Pays-Bas désastreux, après être sorti de piste alors qu’il était en septième place lors de la course de dimanche dernier à Zandvoort.

Hamilton a également écopé d’une pénalité de cinq places sur la grille de départ pour la course de ce week-end à Monza, qui marque son premier Grand Prix d’Italie en tant que pilote Ferrari, pour n’avoir pas suffisamment ralenti lorsqu’il s’est approché de la grille de départ pendant les tours de reconnaissance.

"Bien sûr que je suis frustré. Je suis rentré chez moi et j’ai vu que j’avais reçu cette pénalité, et j’ai été vraiment choqué, pour être honnête."

Au mieux, Hamilton ne partira pas mieux que sixième pour la course à domicile de Ferrari à Monza. Mais cela aurait pu être pire ! Les commissaires sportifs ont révélé qu’Hamilton avait évité une pénalité encore plus lourde car il avait levé le pied, mais n’était finalement pas entré dans la voie des stands à une vitesse très réduite.

"Ce n’est évidemment pas tout à fait clair," répond Hamilton. "Le fait est que, si vous regardez le rapport, j’ai relevé mon pied de l’accélérateur, mais pas suffisamment à leur goût, c’est pourquoi ils disent que ce n’est pas plus. Être pénalisé, c’est assez dur, mais j’en tirerai des leçons et il ne sert à rien de se plaindre. Je vais avancer."

"Ce week-end sera difficile. Les qualifications sont déjà très serrées, donc atteindre la Q3 est déjà difficile, et terminer dans le top 5 est extrêmement difficile."

"En plus, perdre cinq places n’est pas terrible pour mon premier Grand Prix de Monza avec Ferrari. Mais cela me donne plus de raisons de me battre et me motive à rattraper ces places quoi qu’il arrive."

L’accident de Zandvoort n’est pas qu’une faute de pilotage

Hamilton a aussi révélé qu’une analyse approfondie de sa sortie de piste avait révélé « plusieurs facteurs » qui avaient contribué à l’accident. Mais il reste positif.

"Tout au long du week-end, je pense que notre approche était la bonne. J’ai eu l’impression que c’était l’un de nos week-ends les plus solides et les plus fluides, jusqu’à dimanche. Dimanche, ce n’était évidemment pas le résultat que nous souhaitions. J’ai dit que c’était inhabituel pour moi, car je ne fais pas beaucoup d’erreurs dans ce genre de courses."

"Mais le plus formidable, c’est que l’équipe est restée très positive. Ils nous soutiennent incroyablement chaque week-end. Même si personnellement, on n’est pas très content, ça remonte le moral."

"Le lendemain, ils ont approfondi leurs recherches pour essayer de comprendre ce qui avait provoqué ce problème, car ce n’était pas un manque de concentration. Plusieurs facteurs y ont contribué."

"Par exemple, j’ai eu un passage de rapport supérieur qui a bloqué les roues arrière quelques microsecondes et cela a fait bouger l’arrière. J’étais 10 cm plus large qu’au tour précédent et c’était un peu plus mouillé à cet endroit."

"C’est une combinaison de facteurs, mais dans tous les cas, ce n’est pas terrible. J’en tirerai les leçons et j’avancerai. Mais si j’applique la même approche ce week-end et pour les courses suivantes, je suis vraiment optimiste quant à la direction que nous prenons."