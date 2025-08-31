GP des Pays-Bas de F1 : Piastri s’impose, Hadjar sur le podium, Norris et les Ferrari au tapis

Quinzième manche de la saison 2025 de F1, le Grand Prix des Pays-Bas marque le retour de la catégorie reine après quatre semaines de pause. Sur une série de quatre doublés en début d’été, McLaren F1 a signé une qualification qui la met en position pour continuer.

En effet, Oscar Piastri a signé la pole position pour 12 millièmes devant son équipier Lando Norris, qui avait dominé les trois séances d’essais libres. Max Verstappen a été le meilleur derrière eux en troisième place, et il devance le surprenant Isack Hadjar, auteur de la meilleure qualification de sa jeune carrière.

George Russell s’élance cinquième devant Charles Leclerc, tandis que Lewis Hamilton et Liam Lawson se partageront la quatrième ligne. La cinquième sera totalement hispanique avec Carlos Sainz et Fernando Alonso.

Andrea Kimi Antonelli est 11e devant Yuki Tsunoda, et ils seront suivis par Gabriel Bortoleto et Pierre Gasly. Alex Albon est 15e devant Franco Colapinto, puis Nico Hülkenberg et Esteban Ocon. Oliver Bearman s’est qualifié 19e devant Lance Stroll, accidenté en Q1.

14h30 : La dernière ligne de grille va toutefois changer puisque Bearman doit s’élancer des stands, Haas ayant brisé le régime de Parc Fermé pour changer son moteur entièrement.

14h36 : Alors que la pluie était annoncée sur les trois jours, elle a épargné le vendredi et le samedi. Il semble qu’elle soit prête à éviter Zandvoort ce dimanche après-midi également pour le départ à 15h, même s’il subsiste des risques d’averses vers 16 heures d’après les prévisions de divers sites spécialisés.

14h41 : Alors que leur lutte pour le titre s’intensifie, Norris et Piastri souhaitent conserver une harmonie au sein de McLaren, mais c’est évidemment une tâche ardue, comme l’a confié le pilote britannique.

14h47 : Selon Pirelli, la stratégie la plus classique est un seul arrêt avec un départ en mediums et une fin de course en durs. Nul doute que l’inverse pourrait aussi se faire, et le manufacturier envisage aussi la possibilité de deux relais en durs et un seul relais en mediums. Enfin, un départ en gommes tendres est possible, mais générera obligatoirement une tactique à deux stops.

14h51 : Le risque de pluie est officiellement de 60 %, avec presque aucun risque pendant la première moitié de course, mais des averses qui pourraient arriver en deuxième partie.

14h53 : Pierre Gasly vise les points sur un circuit qui l’avait vu terminer sur le podium il y a deux ans : "On sait que ça va être une bataille difficile mais nous sommes prêts pour ça."

14h57 : Verstappen, Tsunoda, Colapinto et Hülkenberg sont en pneus tendres, Ocon et Bearman sont en durs et le reste du peloton est en gommes tendres.

Départ : Très bon départ de Verstappen en tendres, qui profite de la gêne provoquée par Piastri sur Norris pour prendre la deuxième place !

Tour 1 : Norris tente d’attaquer et Verstappen manque de sortir au virage 3 mais reste deuxième devant Norris,Hadjar et Leclerc, qui a dépassé Russell.

Tour 2 : Piastri a pris 1"4 d’avance sur Verstappen, et Norris est à 1"4 de la Red Bull. Les autres pilotes sont collés à la McLaren. Leclerc tente d’attaquer Hadjar mais n’y parvient pas. A noter qu’Alonso a perdu trois places au départ, et qu’Albon est remonté dans le top 10, derrière son équipier chez Williams, Sainz.

Tour 3 : Meilleur tour en course de Piastri en 1’15"745, et son écart est de 1"5 avec Verstappen. Norris est à 1"3 de la Red Bull. Hadjar parvient à résister à Leclerc pour le moment, mais Russell est à l’attaque derrière le Monégasque, et suivi de près par Hamilton !

Tour 4 : Piastri continue à accélérer en 1’15"734, et son ingénieur lui dit que de la pluie pourrait arriver au tour 7, sans que l’on sache s’il faudra des pneus intermédiaires selon lui, car l’averse durera 8 minutes. Verstappen perd du temps et pointe à plus de deux secondes.

Tour 5 : Piastri accélère en 1’15"460, Verstappen est à 2"2, Norris à 1"6 de la Red Bull et Hadjar à 1"3 de la McLaren. Leclerc, Russell, Hamilton et Lawson sont toujours proches derrière. Colapinto a dépassé Gasly au virage 1 mais a bien écarté son équipier à l’extérieur de la piste.

Tour 6 : Piastri accélère encore en 1’15"374 et porte son avance à trois secondes ! Norris reste à 1"3 de Verstappen qui devra s’arrêter avant lui, et Hadjar est à 1"8 mais garde les Ferrari et une Mercedes derrière lui.

Tour 7 : La pluie arrive dans 3 minutes, et les pilotes continuent d’accélérer avant l’averse. Il semble que l’averse sera légère mais durera potentiellement jusqu’à 10 tours. Piastri améliore encore en 1’15"251.

Tour 8 : Piastri continue ses gains sur la concurrence avec un 1’15"208 qui repousse Verstappen à 3"9. Norris est revenu à sept dixièmes du Néerlandais, et Hadjar est à 2"1. Leclerc est à 7 dixièmes et possède 1"2 d’avance sur Russell.

Tour 9 : Norris signe le meilleur tour en 1’15"130 et attaque Verstappen dans la ligne droite ! Il se défait de la Red Bull par l’extérieur dans le premier virage et pointe à 4"4 de son équipier. Etonnamment, Stroll chausse des pneus durs alors que la pluie est censée arriver.

Tour 10 : Piastri améliore le meilleur temps en 1’15"021, et Norris ne fait pas mieux avec un 1’15"061 ! L’écart est stable et Verstappen est déjà à 1"7, toujours avec 2 secondes d’avance sur Hadjar.

Tour 11 : C’est cette fois Norris qui va plus vite en 1’14"777, et il revient à 4 secondes de Piastri. Verstappen perd du temps mais maintient son avance sur Hadjar,qui est toujours sous la menace de Leclerc. Bortoleto n’est pas puni pour le contact avec Stroll.

Tour 12 : Norris accélère encore en 1’14"708, et il a 3"7 de retard sur son équipier. Hadjar est toujours attaqué par Leclerc, qui a clairement moins de vitesse de pointe que la Racing Bulls. Derrière, Russell a pris 2"6 de retard sur le Monégasque et garde toujours Hamilton dans la seconde derrière lui. Lawson, Sainz, Albon et Tsunoda sont distancés par la voiture qui les précède.

Tour 13 : Norris continue à grappiller. Hamilton est sous enquête, apparemment pour ne pas avoir respecté les drapeaux jaunes lors de son tour de mise en grille. Bearman s’inquiète de l’aileron abîmé de Bortoleto, dont une pièce semble proche de se détacher.

Tour 14 : L’écart entre les McLaren est de 3"6 mais le rythme baisse. Verstappen perd une seconde au tour sur les deux hommes avec ses pneus tendres et voit Hadjar revenir à 1"8. Mais avec la menace de pluie, la situation est inconfortable pour le pilote Red Bull, car si l’averse arrive après son changement de gommes, il sera perdant.

Tour 15 : Norris revient encore et l’écart n’est plus que de 3 secondes. Verstappen est à 7"5 du Britannique et Hadjar est à 1"8 de la Red Bull. Leclerc est toujours dans le sillage du Français. Onzième, Tsunoda est lent aussi avec ses pneus tendres, et il retient Antonelli et Alonso. Et Piastri a des gouttes sur sa visière !

Tour 16 : Piastri reprend un peu à Norris mais l’écart reste de 3 secondes entre les deux pilotes McLaren F1. Stroll a roulé sur le débris de carbone de Bortoleto, tout comme Norris. Alpine demande à Colapinto, en difficulté avec ses pneus tendres, de laisser passer Gasly.

Tour 17 : Leclerc reçoit la consigne de laisser un peu d’écart avec Hadjar car son moteur surchauffe légèrement. Quelques gouttes tombent toujours sur le circuit, sans conséquence pour le moment. Antonelli attaque Tsunoda, en vain.

Tour 18 : L’écart est toujours de 3 secondes entre les leaders. Verstappen continue de concéder plus d’une demi-seconde au tour et pointe à 10 secondes de Norris, mais il a repris de l’air face à Hadjar, qui est à 2"4 et doit toujours surveiller Leclerc derrière lui. Alonso s’arrête en fin de tour et chausse des pneus durs.

Tour 19 : Confirmation de ce que l’on vous disait précédemment, plusieurs pilotes sont déjà sous enquête pour la course du Grand Prix des Pays-Bas ! On vous dit tout ici.

Tour 20 : Des gouttes de pluie sont visibles sur les caméras, mais la piste reste sèche. Norris commence à avoir des difficultés avec ses pneus et l’écart est de 3"3 avec Piastri. Tsunoda, Colapinto et Hülkenberg s’arrêtent pour changer leurs pneus tendres, et repartent tous en durs.

Tour 21 : Verstappen perd une seconde au tour sur les McLaren et voit même Hadjar rouler plus vite. Hamilton est plus proche que jamais de Russell.

Tour 22 : Piastri porte son avance à 3"5 sur Norris, et Verstappen est à 13"3 de la deuxième McLaren. Hadjar est à 2"1 de la Red Bull et Leclerc est à 1"5. Russell est à 1"8 et voit Hamilton toujours pressant dans ses rétros. Lawson est à 6"4 et possède 1"2 d’avance sur Sainz, lui-même 2 secondes devant son équipier Albon. Antonelli est décroché à 5 secondes après avoir perdu du temps derrière Tsunoda, et il a 4"9 de marge sur Gasly. Ocon suit devant Bortoleto et Bearman, avant les cinq pilotes qui se sont arrêtés : Stroll, Alonso, Tsunoda, Colapinto et Hülkenberg.

Tour 23 : Leclerc est le premier du groupe de tête à s’arrêter, et il ressort en dixième place, mais Hamilton est dans le mur ! C’est la fin de course pour le Britannique, et la voiture de sécurité est appelée en piste !

Tour 24 : Piastri, Norris, Verstappen, Hadjar, Russell, Lawson, Sainz, Albon, Antonelli et Gasly s’arrêtent à leur tour. Tous les pilotes en piste sont désormais en pneus durs, y compris les deux pilotes Haas qui n’ont pas fait d’arrêt puisqu’ils avaient les gommes dures dès le départ. Leclerc a perdu une place au profit de Russell.

Tour 25 : Correction, Verstappen a chaussé des mediums, puisqu’il vise quoi qu’il arrive une stratégie à deux arrêts, et il espère avoir plus de rythme que les McLaren devant lui. Norris a eu un petit incident au stand avec le préposé au jack à l’avant, mais ce dernier va bien.

Tour 26 : Norris s’agace auprès de son ingénieur qu’il ne lui ait pas dit que le virage 3 était humide et donc dangereux, comme Hamilton en a fait les frais. "Tu aurais dû me le dire plus tôt, car c’est une donnée qui met potentiellement un terme à la course." Et la course va repartir à la fin de ce tour !

Tour 27 : Piastri a accéléré très tôt, avant les deux derniers virages du circuit. Russell tente d’attaquer Hadjar, en vain ! Sainz s’est accroché avec Lawson, et il est au ralenti en piste ! C’est aussi le cas de Lawson !

Tour 28 : Piastri signe le meilleur tour en course en 1’14"609 et repousse Norris hors de la zone de DRS, et le Britannique en a fait autant avec Verstappen ! Hadjar est à 9 dixièmes de Verstappen et sous la menace de Russell et Leclerc. Albon est septième devant Antonelli, Ocon et Stroll.

Tour 29 : Lawson et Sainz sont repassés par les stands et bizarrement, ils chaussent tous les deux des tendres ! La pluie va-t-elle revenir ? La Racing Bulls a dépassé la Williams qui a changé d’aileron. Piastri signe le meilleur tour en course en 1’13"984.

Tour 30 : Piastri a repris deux secondes à Norris, et Verstappen est à 1"3. Lawson est à 7 dixièmes, mais a-t-il le droit d’attaquer la Red Bull ? Il est en tout cas sous la menace de Russell et dans une situation peu confortable.

Tour 31 : Norris revient à 1"7 de Piastri, et Hadjar est à une demi-seconde de Verstappen ! Russell se plaint du Français qui a bougé au freinage selon lui. Leclerc est toujours dans le sillage des deux, et Albon est à 2 secondes, menacé par Antonelli.

Tour 32 : La voiture de sécurité virtuelle est déployée en piste, car il y a une grosse pièce de carbone en piste dans la ligne droite de départ/arrivée. La direction de course a bien réagi. L’ingénieur de Norris lui dit que l’objectif est de ne plus s’arrêter, mais que la possibilité d’ajouter un arrêt peut se discuter. Une commissaire de course enlève le débris et la course reprend. Leclerc attaque Russell et dépasse mais touche la Mercedes !

Tour 33 : Russell attaque encore mais ne parvient pas à dépasser la Ferrari. Norris est à 2 secondes de Piastri, Verstappen à 1"5 et Hadjar à 1"1. Sainz prend dix secondes de pénalité pour avoir percuté Lawson, quoi qu’il ait dit contre son adversaire à la radio.

Tour 34 : Norris revient sous les deux secondes, et les écarts se stabilisent. Leclerc dit que Russell ne lui a pas laissé la place et qu’il "ne peut pas se plaindre", et le Britannique s’étonne : "Il était entièrement hors piste, non ?" Dans le même temps, Antonelli a passé Albon.

Tour 35 : Norris continue de grappiller un peu sur Piastri, et le drapeau jaune est de nouveau déployé pendant quelques secondes, mais sans conséquence. Hadjar est toujours proche de Verstappen et de nouveau menacé par Leclerc.

Tour 36 : Norris revient encore et l’écart tombe à 1"3 entre les McLaren. L’ingénieur de Norris lui dit qu’il n’y aura pas d’opportunités stratégiques à cause des faibles écarts en piste, et qu’il doit attaquer en pistE. Verstappen est à 2"4 et voit Hadjar revenir à huit dixièmes.

Tour 37 : La mi-course est franchie ! Norris a perdu un peu de temps et pointe à 1"7. C’est lui qui a régressé car Verstappen est à 2"1. Hadjar suit devant Leclerc et Russell, puis Antonelli, Albon, Stroll et Ocon. Ce dernier comme Bearman ne se sont pas encore arrêtés, et ils devancent Tsunoda, Alonso, Gasly, Colapinto et les Sauber de Bortoleto et Hülkenberg, loin devant Sainz et Lawson.

Tour 38 : Alonso s’agace quand son ingénieur lui demande comment est l’équilibre de la voiture : "Je n’en sais rien ! Vous me mettez toujours dans ce p*tain de trafic, donc je ne sais pas !" Il demande un undercut sur les pilotes devant lui, mais il n’est pas certain qu’ils s’arrêtent encore.

Tour 39 : Piastri a 1"4 d’avance sur Norris, qui a repoussé Verstappen à 3 secondes. Hadjar a laissé un peu d’air et a reculé à 1"6 de la Red Bull, tandis que Leclerc est à 1"1. Russell est à 3"3 et il n’a plus que 1"1 d’avance sur Antonelli. Derrière, Bearman se défend face à Tsunoda.

Tour 40 : Norris attaque derrière Piastri et revient à 1"2. Les commissaires étudient la manœuvre entre Leclerc et Russell.

Tour 41 : Alonso s’arrête et repart 17e en pneus durs, il tente un undercut dont on ne sait pas s’il sera fait. Russell reçoit la consigne de laisser passer Antonelli car il a des dégâts sur sa voiture. Clairement frustré à la radio, il s’exécute.

Tour 42 : Norris signe le meilleur tour en course en 1’13"908, mais c’est seulement 0"103 de mieux que Piastri sur ce tour.

Tour 43 : Cette fois, c’est Piastri qui reprend près de deux dixièmes à Norris, et l’écart repasse au-dessus de 1"5. L’accrochage entre Leclerc et Russell sera étudié après la course, certainement pour entendre leur version de l’incident. Et Alonso signe le meilleur tour en 1’13"719 avec ses gommes dures neuves !

Tour 44 : Norris revient à 1"2 de son équipier, tandis que les écarts se stabilisent derrière Verstappen, qui est à 7"4 de Norris et devra encore s’arrêter.

Tour 45 : Piastri est à son tour légèrement plus rapide, continuant le schéma que l’on voit depuis la relance. Hadjar reste à 1"8 de Verstappen, dont les pneus devraient durer moins longtemps. Le Français pourrait-il réussir à s’emparer de la troisième place si ses gommes dures tiennent sur le long terme ?

Tour 46 : Hadjar recule un peu mais il arrive à reprendre du temps à Leclerc en tournant plus vite que la Ferrari.

Tour 47 : Alonso est revenu sur le peloton bloqué derrière Ocon, actuellement dixième. Bearman, Tsunoda, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Hülkenberg et Alonso roulent derrière la Haas du Français. Sainz est choqué par le fait qu’il reçoive une pénalité et dit qu’il n’a jamais entendu ça de sa vie.

Tour 48 : Piastri a repris un peu d’air et a 1"6 d’avance sur Norris. Les stratégies sont en train d’être discutées des deux côtés du garage McLaren, entre un et deux arrêts.

Tour 49 : Verstappen ne parvient pas à suivre avec ses pneus mediums mais il roule pour le moment plus vite que ses poursuivants.

Tour 50 : Verstappen est désormais à plus de 10 secondes de Norris, et l’écart avec la Red Bull pourrait être le paramètre crucial des stratégies chez McLaren.

Tour 51 : Le groupe derrière les Haas est de plus en plus serré, et l’on voit Alonso attaquer Hülkenberg en vain. Son Aston Martin manque de vitesse, comme c’est le cas depuis le début de saison, et cela va contribuer à son agacement. Il se défait de la première Sauber mais n’est encore que 16e. Son résultat dépendra clairement des arrêts en piste sur la fin de course.

Tour 52 : Norris est à 1"3 de son équipier et semble pour le moment attendre que la course avance pour décider d’une attaque. Antonelli s’arrête, avec des pneus durs qui ont le même âge que celui des leaders. Il profite de l’écart sur Stroll pour ne perdre que deux places au profit de Russell et Albon. Et l’Italien chausse des tendres !

Tour 53 : Leclerc en fait de même ! Il chausse aussi des pneus tendres et ressort entre Albon et Antonelli, qui accroche le Monégasque et l’envoie dans le rail au même endroit qui a vu Hamilton sortir de piste ! Stroll, Ocon et Sainz s’arrêtent immédiatement alors que la voiture de sécurité est renvoyée en piste !

Tour 54 : Piastri et Norris s’arrêtent et repartent en durs, devant Verstappen et Hadjar qui repassent par les stands et chaussent des pneus tendres ! Russell prend aussi des tendres, tout comme Albon, qui ressort devant Antonelli, qui est revenu une troisième fois au stand avec sa pénalité. Bearman est obligé de s’arrêter, Tsunoda le fait aussi, et Gasly reste en piste, tout comme Alonso et Bortoleto.

Tour 55 : A la radio, Leclerc ne s’en prend pas à Antonelli mais à son équipe : "Ce n’était pas nécessaire, les pneus semblaient bons. On ne sait jamais ce qui peut se passer mais les pneus étaient bons. Mais bon c’est comme ça."

Tour 56 : Antonelli écope de 10 secondes de pénalité, ce qui va lui coûter très cher avec les écarts réduits à néant. Lawson s’est plaint d’être arrivé sur le lieu de l’accident de Leclerc sans avoir été prévenu, mais les doubles drapeaux jaunes étaient de sortie.

Tour 57 : Piastri devance Norris, Verstappen, Hadjar, Russell, Albon, Antonelli, Gasly, Alonso, Bortoleto et Bearman, qui a profité de la Safety Car et pointe 11e. Stroll est 12e devant Tsunoda qui a un problème sur sa voiture. Ocon suit devant Colapinto, Hülkenberg, Lawson et Sainz. La course va reprendre !

Tour 58 : Piastri accélère au même endroit que lors de la relance précédente. Verstappen essaie de mettre immédiatement la pression sur Norris avec ses pneus tendres mais il doit surveiller Hadjar et Russell dans se rétros ! Et Piastri met directement Norris à plus d’une seconde, tandis que Colapinto perd deux places.

Tour 59 : Piastri signe le meilleur tour en course en 1’13"119 alors que Verstappen est encore à moins d’une seconde de Norris. L’écart est créé entre Antonelli, septième, et Gasly huitième. Le Français peut-il aider l’Italien à avoir une avance suffisante pour marquer malgré sa pénalité ?

Tour 60 : Piastri signe le meilleur tour en course en 1’12"939, battu par Norris en 1’12"379 qui revient à moins d’une seconde, et a repoussé Verstappen à 2 secondes ! Antonelli est sous enquête pour excès de vitesse dans les stands. Gasly est déjà à 3"5 d’Antonelli avec des durs qui ont 36 tours. Et Bearman dépasse Alonso, alors que Bortoleto s’est fait dépasser par l’ensemble du peloton !

Tour 61 : Le cauchemar continue pour Alonso qui est attaqué par Stroll. En tête, Piastri signe le meilleur tour en course en 1’12"271 et repousse Norris à 1"3. Bortoleto s’arrête, mais il sera en fin de peloton.

Tour 62 : L’écart est de 1"4 entre les McLaren, et Verstappen est à 2"9, avec seulement 1"2 de marge sur Hadjar. Russell suit devant Albon, qui est pressant sur la Mercedes. Et Antonelli prend 5 secondes de pénalité en plus pour son excès de vitesse, ce sera difficile pour lui de finir dans les points, même si Gasly continue de faire son affaire.

Tour 63 : Verstappen se plaint de la maniabilité de sa voiture, mais il garde 1"4 d’avance sur Hadjar. Il est à 4 secondes de Norris, qui pointe à 1"6 de Piastri. Bearman dépasse Gasly pour la huitième place.

Tour 64 : Albon est toujours dans le sillage de Russell mais ne parvient pas à passer la Mercedes. Hadjar reste pour l’instant à bonne distance de Verstappen.

Tour 65 : La McLaren de Norris est en panne ! Le Britannique a sa voiture qui fume et il a un début d’incendie ! Le Britannique s’arrête en piste et Piastri va lui mettre un 25-0 sur un coup de malchance. Verstappen est deuxième et Hadjar grimpe au troisième rang !

Tour 66 : La voiture de sécurité est déployée alors qu’il reste 7 tours. On comprend la frustration sur le muret des stands de McLaren, alors que la lutte pour le titre change drastiquement de dynamique.

Tour 67 : Piastri mène devant Verstappen et Hadjar, puis Russell, Albon, Antonelli, Bearman, Stroll, Alonso et Gasly qui reste dans les points. Mais avec les écarts réduits, Tsunoda devrait gagner une position quand Antonelli sera pénalisé, et marquer un point. Ocon suit devant Hülkenberg, Colapinto, Lawson, Bortoleto et Sainz.

Tour 68 : La course va reprendre !

Tour 69 : Verstappen est proche de Piastri mais ne parvient pas à attaquer. Hadjar garde Russell derrière lui et Albon est proche de la Mercedes. Tsunoda dépasse Gasly, tandis que Russell se montre menaçant derrière Hadjar.

Tour 70 : Piastri a plus d’une seconde d’avance sur Verstappen, qui en fait de même sur Hadjar. Russell est à 8 dixièmes de la Racing Bulls, et Albon à six dixièmes de la Mercedes. Antonelli est dans leur sillage mais doit encore purger 15 secondes de pénalité.

Tour 71 : Les écarts se stabilisent car Russell perd du temps sur Hadjar. Albon semble presque en mesure de l’attaquer mais le pilote Williams ne risquera surement pas un abandon.

Dernier tour : Piastri est en tête avec 1"3 sur Verstappen, et Hadjar est à 1"9, tout en ayant 2"3 d’avance sur Russell ! Le podium semble joué !

Arrivée : Piastri signe une victoire triomphale en signant au passage son premier Grand Chelem en carrière ! Avec un 25-0 contre Norris, il possède désormais 34 points d’avance sur son malchanceux équipier.

Verstappen termine deuxième à domicile, et Hadjar signe son premier podium en carrière en Formule 1 pour sa saison de rookie ! Quelle réussite pour le Français ! C’est le premier podium d’un pilote tricolore depuis le Brésil l’an dernier, où Ocon et Gasly étaient présents.

Russell est quatrième devant Albon, qui signe un très bon résultat. Bearman est sixième et signe son meilleur résultat en carrière devant Stroll qui revient de loin et devance Alonso. Tsunoda et Ocon terminent dans les points.

Derrière, on retrouve Colapinto, Lawson, Sainz, Hülkenberg, Bortoleto et Antonelli qui a subi sa pénalité, puis Gasly qui s’est arrêté dans le dernier tour.