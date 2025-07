Hamilton révèle avoir obtenu un changement d’ingénieur chez Ferrari

Lewis Hamilton a révélé un changement au sein de son équipe d’ingénieurs après l’arrivée du Grand Prix de Belgique.

Le septuple champion du monde Hamilton a réalisé une remontée fulgurante en Belgique, remontant du fond de grille pour terminer septième dans les points.

Jusqu’à la course, Hamilton avait vécu un week-end à oublier, éliminé dès la première partie des deux qualifications (sprint et pour le GP) et n’ayant pas marqué de points lors de la course sprint.

Hamilton a révélé qu’il avait un nouvel ingénieur performance pour travailler aux côtés de son ingénieur de course, qui reste Riccardo Adami, précisant qu’il s’agissait d’une personne avec laquelle il avait déjà travaillé dans son « ancienne équipe », c’est-à-dire chez Mercedes F1.

"Ce n’est pas facile de changer d’ingénieur en milieu de saison, mais c’est quelqu’un que je connais depuis des années et qui était avec moi dans mon ancienne équipe, mais pas à ce poste."

"On s’habitue l’un à l’autre et on apprend très vite. Je pense que les changements apportés à la voiture ce week-end nous ont vraiment pris au dépourvu, mais on a fait du bon boulot ce dimanche et on va devenir de plus en plus forts ensemble."

Hamilton a attribué son tête-à-queue au freinage dans la chicane Bus Stop en qualifications sprint à une nouvelle pièce qui, selon lui, a également contribué à l’accident de Leclerc lors des essais libres au Canada.

S’il a concédé que le comportement modifié des freins l’avait pris au dépourvu, Hamilton estime que cela a constitué un pas dans la bonne direction une fois le composant optimisé.

"Évidemment, avec la mise à niveau dont nous disposons, il y a essentiellement deux éléments. Comme je l’ai dit, l’un de ces éléments, testé à Montréal, ne l’a été que par Charles. Mais moi je ne l’ai finalement pas fait."

"Pour moi, c’était la première fois que je l’utilisais et ce tête-à-queue m’a pris au dépourvu, car je ne m’y attendais pas. Cela a foutu mon sprint en l’air, pour les qualifications, la limite de piste c’était ma faute."

"Et il y a aussi le changement d’ingénieur donc : nous sommes tous les deux plongés dans le grand bain, avec des nouveautés à comprendre. Je pense que nous avons fait du très bon travail dans la nuit de samedi à dimanche nuit pour corriger certains de détails et c’est pour ça que je suis parti des stands."

"La voiture était bien plus agréable à piloter en course. J’ai pris beaucoup de plaisir à me frayer un chemin dans le peloton."

Même si le début du week-end de Spa n’avait pas été au beau fixe, Hamilton s’est dit optimiste quant à la suite des événements.

"Je pense que c’est une épreuve à oublier. Mais je suis vraiment confiant pour la suite. J’ai appris à mieux connaître la voiture à Spa, je l’ai peaufinée. Je vais la peaufiner pour la semaine prochaine. Je serai à l’usine mercredi. Donc oui, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas obtenir de meilleurs résultats à l’avenir."

"Il faut maintenant appliquer toutes ces leçons en Hongrie pour partir en vacances avec le sourire."