Critiqué pour ses erreurs, Norris n’a pourtant ’rien à redire’ sur la victoire de Piastri

Oscar Piastri compte désormais 16 points d’avance en tête du championnat du monde après avoir dépassé son coéquipier chez McLaren, Lando Norris, en pole position, et remporté un GP de Belgique perturbé et retardé par la pluie.

Ce n’est évidemment pas une bonne affaire pour le Britannique, qui était un peu dépité après la course.

"Oscar l’a mérité. Un autre doublé. Un résultat bien mérité pour l’équipe et pour Oscar aussi. Oscar a fait du bon travail. Rien à redire. Il s’est un peu plus engagé dans l’Eau Rouge, a profité de l’aspiration et a pris la tête. Rien à redire donc. Il a fait mieux au début, et c’est tout."

Une attitude un peu défaitiste qui surprend... D’ailleurs Ralf Schumacher s’est montré virulent contre Norris.

"Lando avait encore une chance à la fin car il était en pneus durs, et ceux de Piastri partaient en miettes. Mais il a commis trois erreurs, perdant une seconde à chaque fois. C’est exactement les trois secondes dont il avait besoin. Un Hamilton ou un Verstappen n’auraient pas commis ces erreurs. Oscar était tout simplement meilleur."

Zak Brown, le PDG de McLaren F1, reconnait les erreurs en course de son pilote mais reste confiant.

"Lando est du genre à être déçu et il a commis plusieurs fautes qui ont probablement coûté cher au total. Il s’en voudra certainement mais il ne va plus s’épancher dessus en public comme avant. Nous avons aussi raté un de ses arrêts. Mais il est trop tôt pour parler de la situation au championnat entre Oscar et lui. L’écart reste infime. Je dirais même que Max Verstappen ne doit pas être écarté."

"C’est évidemment formidable d’avoir une telle avance sur la concurrence. Cela nous permet de voir nos deux pilotes s’affronter. C’est passionnant pour tout le monde. Plus il y a de courses, mieux c’est et entre Oscar et Lando, il y a forcément un déçu chaque week-end."

Les deux courses de ce week-end ont été remportées depuis la deuxième place sur la grille. Et comme Norris est parti de la pole... est-ce que ça résume bien l’après-midi du Britannique ?

"Je ne sais pas. C’est difficile. Je n’ai pas fait le meilleur virage 1, donc difficile de savoir dans quelle mesure cela a joué un rôle. En même temps, Oscar m’a doublé assez facilement. Donc même si j’avais eu un meilleur virage 1, sa course et l’aspiration m’auraient probablement eu. Pas trop déçu. Bien sûr, déçu de terminer deuxième. Quand vous voyez samedi et dimanche, la première place ne semblait pas être la meilleure position pour commencer. Je n’ai pas non plus passé au mieux La Source, donc je dois réfléchir à ce que j’aurais pu améliorer."

Pour tenter de renverser la course, Norris a pris la décision de passer aux pneus durs après les intermédiaires. Un pari qui a semblé osé sur le moment, mais à quel point ?

"Pas tant que ça. Mon ingénieur Will a demandé « Est-ce que je veux les pneus durs ? » Et j’ai dit oui. Nous en avions parlé avant la course. C’est à peu près tout. Pour être honnête, je ne savais même pas qu’Oscar était en pneus médiums. Cela n’a pas influencé ma décision."

"Je pensais que les pneus durs seraient légèrement meilleurs jusqu’à la fin, un peu plus difficiles à mettre en température avec des premiers tours peut-être délicats, ce qui a bien été le cas. Dans les derniers tours, j’avais l’avantage en termes d’adhérence, mais ce n’était pas un excellent arrêt au stand, j’étais le deuxième à m’arrêter. Je pense avoir perdu huit ou neuf secondes rien qu’en étant la deuxième voiture à s’arrêter. Rattraper Oscar avec cet écart aurait été un véritable exploit. J’ai fait de mon mieux, mais pas assez près."

Il est en effet rentré au stand un tour plus tard qu’Oscar Piastri. A-t-il envisagé de faire un double arrêt, quitte à perdre un peu de temps dans les stands ?

"Je dois demander à l’équipe. C’est difficile, car on va perdre pas mal de temps à faire ça aussi. Mais vu que le pneu slick était déjà bien meilleur à ce moment-là… comme Oscar l’a dit, on a décidé de s’arrêter tard sur ce tour. Il y avait suffisamment d’éléments pour justifier qu’on s’arrête plus tôt, mais personne ne l’a fait. Seul Lewis s’est arrêté un tour plus tôt que nous. C’était juste plus douloureux pour moi qu’Oscar ait réalisé le meilleur tour. J’ai dû faire un tour de plus en intermédiaires. C’est la vie."