Hamilton rendra-t-il ’la vie plus difficile’ à Leclerc dès l’an prochain ?

Lewis Hamilton finira-t-il par rendre la vie de Charles Leclerc plus difficile, malgré un début de saison très compliqué pour sa première année chez Ferrari ? C’est ce que pense Juan Pablo Montoya, qui s’attend à voir de gros progrès dans les prochains mois du côté du septuple champion du monde.

"Ce qui se passe réellement, c’est que Lewis en est arrivé à un point où il veut battre son coéquipier" a déclaré Montoya. "Il fournit d’énormes efforts. Il travaille très dur, mais la voiture ne lui convient pas. Les ingénieurs commencent à comprendre, mais ils ne saisissent pas encore pleinement à quel point cette voiture est difficile à piloter."

Le Colombien salue toutefois la maîtrise de Leclerc, mais pense que le Monégasque bénéficie pour le moment d’une monoplace faite sur-mesure pour lui : "Charles semble très rapide parce qu’il maîtrise bien le comportement de la voiture."

"Je pense que lorsque Ferrari aura davantage adapté la voiture au style de Lewis et que celui-ci se sentira plus à l’aise, la vie deviendra plus difficile pour Charles. Jusqu’à présent, cela n’a pas été trop difficile pour lui, mais nous verrons bien."

"Apparemment, lors des dernières courses, j’ai remarqué que l’approche des ingénieurs envers Lewis avait beaucoup changé, et qu’ils avaient commencé à lui donner de bonnes informations, ce qui a permis à Lewis d’améliorer considérablement son rythme pendant les courses. Et chaque fois que Lewis commence à devenir plus compétitif, la Ferrari va plus vite."

"Les temps étaient très serrés en Hongrie. Mais un demi-dixième plus rapide, c’est une autre histoire entre la Q2 et la Q3. Si vous regardez Lewis il y a trois ou quatre mois, il avait une demi-seconde de retard. Ici, il avait un dixième de retard sur Charles, tout le monde était là. Et si vous regardez la voiture de Lewis, il n’est pas à l’aise, il se bat avec la voiture tout le temps."

"Ce qui se passe, c’est que Lewis est à un point où il veut tirer le meilleur parti de la voiture, et il fait d’énormes efforts, et on voit qu’il travaille très dur, mais on voit aussi qu’il n’est pas à l’aise dans la voiture, et les ingénieurs n’ont pas compris ce qu’il veut. Ils commencent à comprendre et à réaliser, mais ils n’ont pas vraiment saisi à quel point cette voiture est difficile."

Malgré son année la plus difficile en catégorie reine du sport automobile, Hamilton ne s’arrêtera pas en fin de saison selon Montoya, car l’arrivée d’un tout nouveau règlement pourrait tout changer pour le Britannique.

"Cette année, non. Il lui donne encore quelques années au moins. Parce que les règles sont tellement différentes à partir de l’année prochaine, et que la réglementation est tellement différente, que tout est tellement différent, que la voiture pourrait se comporter très différemment l’année prochaine, et cela pourrait être quelque chose qui lui plaît et qui joue en sa faveur."