F1 TV change ses conditions, la fin de saison sera-t-elle visible en France ?

Les abonnés français de F1 TV ont eu la désagréable surprise de recevoir un e-mail ce mercredi les notifiant de changements dans les conditions générales liées à leur abonnement à la plateforme officielle de streaming de la Formule 1.

La FOM y parle notamment de changements sur les restrictions d’âge, sur la modification des prix d’abonnement, et sur le nombre de flux de contenu. Et c’est ce dernier point qui pose problème, puisque les contenus disponibles en France sont désormais limités au simple Live Timing, quelle que soit l’offre à laquelle on souscrit (voir tableau en bas).

L’an dernier, des restrictions avaient déjà été imposées de manière unilatérale par F1 TV aux abonnés français en retirant le droit de voir les archives, les replays, les émissions et documentaires, et les show pré et post course.

La communication officielle mettait cela sur le compte des lois anti-tabac en France, qui rendaient compliquée la diffusion, alors qu’il y a littéralement des week-ends durant lesquels aucun sponsor lié à l’industrie du tabac n’est présent sur les Grands Prix.

En effet, seuls quelques commanditaires de McLaren y sont liés, et ils ne sont pas présents tout le temps. De plus, la diffusion en live ne comportait aucun floutage des marques en question, ce qui montre que cette excuse était caduque.

La réalité est toute autre : Canal+ avait lancé une opération contre la plateforme officielle, qui offrait un abonnement à 59,99 € par an, tandis qu’il faut compter 39 € par mois pour disposer de tout le contenu Formule 1 de Canal+.

Qu’en est-il de la fin de saison 2025 et après ?

La première étape était donc de réduire drastiquement les contenus sous couvert d’une loi n’ayant pas franchement de lien avec la problématique. F1 TV avait offert quatre mois d’abonnement, réduit à 49,99 € le prix de certains abonnements, et interdit à de nouveaux clients de s’abonner en France.

Compte tenu du mail très peu informatif qu’a envoyé F1 TV, la situation est encore floue pour la fin de saison, puisqu’il est bien indiqué que ces changements prennent effet immédiatement. Pour le moment, aucun changement n’est visible pour les abonnés de l’Hexagone, puisqu’ils n’avaient déjà accès à aucun contenu en dehors des directs.

D’après ce que l’on comprend de ce mail et du tableau ci-dessous, il ne faudra pas compter sur la plateforme pour profiter en direct des dix dernières manches de la saison 2025, qui viendront conclure l’année.

Mais vu le flou artistique qu’entretient la FOM à ce sujet, nous avons envoyé un mail au service presse de la F1 et de F1 TV pour avoir des précisions sur ce que cela implique pour les fans de Formule 1 en France. Nous vous tiendrons informés dans ces lignes dès que nous recevrons une réponse.