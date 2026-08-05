McLaren face au dilemme Verstappen : ’pourquoi changer si ça fonctionne ?’

Alors que les rumeurs autour de l’avenir de Max Verstappen continueront tant que le Néerlandais n’aura pas donné de réponse ferme pour 2027, Mika Hakkinen estime que McLaren aurait davantage à perdre qu’à gagner en bouleversant son équilibre actuel. Le double champion du monde conseille à l’écurie de préserver son duo Lando Norris - Oscar Piastri plutôt que de prendre le risque d’intégrer le Néerlandais dans une équipe qui fonctionne déjà parfaitement.

Depuis le début de la saison, l’avenir de Max Verstappen est devenu l’un des principaux sujets de discussion dans le paddock. Les interrogations autour de son engagement avec Red Bull ont été alimentées par son mécontentement concernant à la fois les performances de sa RB22 et la nouvelle réglementation technique mais aussi par l’existence d’une clause de performance dans son contrat actuel, qui court jusqu’à fin 2028.

Ces dernières semaines, les spéculations ont notamment évoqué une possible arrivée chez McLaren en 2027. Une hypothèse qui a pris de l’ampleur alors que l’écurie de Woking dispose actuellement de la meilleure dynamique du plateau, avec de bonnes évolutions apparues en Hongrie.

Le clan Verstappen a bien discuté avec McLaren mais il affirme que la priorité était que les conditions soient là pour que Verstappen respecte son contrat avec Red Bull. L’écurie autrichienne aurait même proposé une prolongation jusqu’en 2029, accompagnée d’une suppression de la clause de performance.

Une arrivée de Verstappen chez McLaren poserait toutefois une question majeure : quel pilote actuel faudrait-il sacrifier ? Norris et Piastri disposent tous deux d’un contrat pour 2027, ce qui obligerait l’équipe britannique à modifier un duo qui lui a permis de retrouver les sommets.

Pour Mika Hakkinen, ancien pilote McLaren et double champion du monde de Formule 1 en 1998 et 1999, cette décision représenterait un risque inutile. Invité du podcast Up to Speed aux côtés de son ancien équipier David Coulthard, le Finlandais estime que McLaren doit avant tout préserver l’équilibre interne qui fait aujourd’hui sa force.

"C’est très intéressant," a déclaré Hakkinen. "Bien sûr, il n’y a pas seulement Max sur le marché. Il y a aussi beaucoup d’autres pilotes."

"Ce que j’ai vu avec la manière dont McLaren fonctionne, c’est qu’ils cherchent toujours à considérer l’ensemble du package de l’équipe. Parce que c’est la seule façon d’obtenir du succès : construire un esprit d’équipe incroyable et une vraie force collective."

Selon lui, faire venir Verstappen pourrait fragiliser cette harmonie.

"Si vous me demandiez ce que je ferais, j’aimerais minimiser ce risque," poursuit Hakkinen. "De cette manière, vous évitez de perdre cette sorte d’esprit d’équipe."

McLaren dispose aujourd’hui d’un duo performant et complémentaire avec Norris et Piastri. Une situation que Hakkinen considère comme suffisamment solide pour ne pas nécessiter un bouleversement majeur.

"Si l’équipe possède déjà deux grands pilotes, pourquoi changer quelque chose ?" demande-t-il.

"Et McLaren possède déjà un champion du monde avec Norris."

Pour illustrer son propos, Hakkinen s’appuie aussi sur sa propre expérience au sein de l’écurie britannique. Entre 1996 et 2001, il avait partagé le garage avec David Coulthard, une collaboration particulièrement longue dans l’histoire récente de la F1.

"Regarde, nous avons été les équipiers qui sont restés ensemble le plus longtemps en Formule 1 à l’époque en tout cas. Cela montre que lorsqu’il y a une bonne harmonie dans une équipe, pourquoi vouloir quelqu’un d’autre ?"

Une relation qui n’a pas toujours été parfaite, comme l’a reconnu Hakkinen avec humour à propos de son ancien partenaire.

"Bon, tu étais parfois difficile, David, mais tu sais, j’ai réussi à gérer ça !" a-t-il lancé.

L’arrivée éventuelle de Verstappen chez McLaren constituerait évidemment un coup sportif majeur. Le Néerlandais reste l’un des pilotes les plus rapides de sa génération et a démontré sa capacité à transformer une équipe en référence mondiale.

Mais pour Hakkinen, la question ne concerne pas uniquement la vitesse pure. Elle touche également à la gestion humaine d’une équipe capable aujourd’hui de fonctionner sans tensions apparentes.

"McLaren doit déjà gérer une lutte interne entre deux pilotes aux ambitions mondiales. L’intégration d’un quadruple champion du monde pourrait modifier profondément l’équilibre actuel."

"La priorité doit donc rester la stabilité plutôt qu’une recherche permanente du meilleur nom disponible sur le marché."