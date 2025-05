La F1 dévoile la bande annonce finale de son film avant sa sortie

Les producteurs du film officiel de la Formule 1, baptisé tout simplement « F1 », ont dévoilé la bande-annonce finale avant sa sortie le mois prochain.

La bande-annonce dévoile plus de détails sur l’intrigue du film, qui voit Brad Pitt incarner Sonny Hayes, un ancien pilote de course qui revient en F1 aux côtés de son coéquipier débutant, Joshua Pearce, interprété par Damson Idris.

Les images du film ont été tournées lors de plusieurs Grands Prix au cours des saisons 2023 et 2024, ainsi que sur plusieurs circuits de F1.

La bande-annonce montre les voitures APX intégrées à des images réelles d’autres voitures en piste, notamment Red Bull à Silverstone, Aston Martin à Monza et Ferrari à Yas Marina. Des moments marquants des dernières saisons sont identifiables, comme la collision au premier tour au départ du Grand Prix du Mexique 2023, qui a entraîné l’abandon de Sergio Perez lors de sa course à domicile.

Les cinéastes ont également tourné des images au sein et autour de l’usine de McLaren à Woking. On peut y voir le personnage d’Idris s’entraîner, et une scène de conférence de presse avec ses coéquipiers fictifs y a été filmée.

On retrouve également dans le film Ruben Cervantes, directeur de l’équipe APX GP, interprété par Javier Bardem, et Kate McKenna, directrice technique, interprétée par Kerry Condon.

Le film sortira en salles dans de nombreux pays à l’international le 25 juin, et en Amérique du Nord à partir du 27 juin.