Hamilton pensait ’jouer la pole’, c’est ’le choc’ de l’élimination en Q2
Lewis pense qu’il n’avait pas les bons pneus en Q2
Lewis Hamilton s’attendait à jouer la pole position après les essais libres hier à Bakou mais c’est encore une grosse désillusion pour le pilote Ferrari.
Encore une fois, le septuple champion du monde n’a pas franchi la Q2, contrairement à son équipier (qui a toutefois fini dans le mur en Q3, ndlr), et il s’élancera 12e seulement demain sur la grille de départ.
"Je suis évidemment très déçu. Hier, la voiture fonctionnait bien, aujourd’hui, nous avons pris une direction qui, sur le papier, semblait être la meilleure pour nous, mais finalement..."
"Notre rythme était bon. Nous progressions, je me sentais vraiment bien à l’aise, je n’ai commis aucune erreur, je n’ai pas pris une seule échappatoire. C’est juste que nous n’avions pas les bons pneus à la fin."
"C’est difficile. Tous ceux qui étaient devant moi avaient des pneus médiums, mais j’ai perdu un pneu médium en EL2 à cause du programme de roulage, et cela m’a mis en difficulté."
Aurait-il pu faire un arrêt au stand rapide comme Leclerc pour changer de gommes ?
"Oui, mais ce choix n’a pas été fait."
"Je voulais le faire, mais ils ont dit que le réchauffement était trop long ou quelque chose comme ça, alors nous avons manqué de temps et de carburant. Ce n’est pas génial, mais nous allons en discuter en interne."
"Comme je l’ai dit, ce week-end a été très positif. Je me sentais vraiment en forme. Honnêtement, je pensais que j’allais décrocher la pole aujourd’hui, donc c’est un peu un choc."
"Je vais l’accepter et continuer à essayer."
