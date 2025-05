Hamilton : Leclerc et moi ne sommes pas où nous voudrions être

Lewis Hamilton a terminé huitième à Miami hier, une performance évidemment décevante pour un pilote Ferrari.

Le Britannique a tenu à revenir sur sa course, avant d’évoquer à nouveau la polémique concernant la pression qu’il a mise à la radio pour échanger de positions avec Charles Leclerc.

"Tout d’abord, j’ai vraiment apprécié la course. Nous savions que ce serait difficile en partant de la 12e place, nous ne sommes pas au niveau souhaité."

"Nous manquons clairement de rythme et de performance depuis les deux dernières courses. Nous savons où nous en sommes et nous attendons juste une solution pour en regagner."

"Être au fond du top 10 n’est vraiment pas facile pour toute l’équipe. Une fois la Haas dépassée et les pneus médiums chauds, j’étais vraiment plus optimiste, la voiture revenait en force et je pensais vraiment avoir le potentiel pour rattraper les autres."

"J’ai perdu beaucoup de temps derrière Charles et, à ce moment-là, je me suis dit qu’il valait mieux prendre une décision claire et ne pas perdre de temps. Je suis sûr que certains sujets n’ont pas plu à tout le monde, mais il faut comprendre que c’est frustrant. On dit des choses bien pires que moi, c’était plus sarcastique qu’autre chose. Je ne suis plus frustré maintenant, mais nous allons travailler en interne et continuer à avancer."

Faut-il à nouveau que Ferrari revoit ses stratégies ?

"Mon esprit fonctionne, par exemple en Chine, où je bloquais clairement l’autre voiture. Personnellement, je ne veux pas perdre cette place, mais si cela permet à l’équipe de prendre de l’avance, je le fais."

"C’est pourquoi j’ai décidé de laisser Charles passer en Chine, par exemple. A Miami, j’avais une stratégie différente et des pneus beaucoup plus rapides. Charles était clairement en difficulté à ce moment-là et il a fallu du temps pour que tout le monde s’en rende compte, mais à ce moment-là, c’était trop tard."