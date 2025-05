Lego a marqué Miami avec une parade inoubliable pour les pilotes de F1

À l’occasion du Grand Prix de Miami, le Groupe LEGO et la F1 ont dévoilé 10 monoplaces grandeur nature, conduites par les pilotes de F1 lors de la parade. Une parade inoubliable puisque celle-ci s’est finalement transformée en course très amusante pour les 20 pilotes, chaque monoplace pouvant accueillir les deux pilotes d’une équipe.

Puisant leur inspiration au sein de la gamme Lego F1 Speed Champions, chaque modèle est composé de près de 400 000 briques, pèse 1 500 kg et peut atteindre une vitesse de 20 km/h (voir d’autres photos ci-dessous).

Cette présentation marque plusieurs grandes premières pour le Groupe LEGO : c’est la première fois que la marque crée plusieurs modèles LEGO grandeur nature pilotables simultanément, et aussi la première fois que différents pilotes de Formule 1 prennent le volant de ces véhicules en même temps.

Ces prouesses en matière de conception et d’ingénierie sont le fruit du travail d’une équipe qualifiée de 26 concepteurs, ingénieurs et designers LEGO, qui ont travaillé pendant plus de 22000 heures dans l’usine de Kladno, en République Tchèque.

Conçue à une échelle quasi-identique à celle d’une véritable Formule 1, chaque réplique reprenait aussi les détails uniques d’une voiture de Formule 1, y compris les logos des sponsors et les pneus Pirelli.

"Au sein du Groupe LEGO, nous cherchons toujours à explorer de nouvelles possibilités," explique Julia Goldin, responsable produit et marketing du Groupe LEGO.

"Cette dernière prouesse créative témoigne d’une collaboration unique entre le Groupe LEGO, la Formule 1 et ses 10 écuries. Nous savons que les modèles pilotables passionnent nos fans et nous sommes ravis de pouvoir dévoiler les 10 véhicules en même temps. Nous espérons qu’ils inspireront chacun à réaliser que, grâce à de l’imagination et quelques briques LEGO, tout devient possible."

Emily Prazer, Directrice Commerciale de Formula 1, a déclaré : "La Formule 1 incarne l’innovation et le dépassement des limites, et il était fascinant de voir une nouvelle étape marquante pour notre discipline, avec ces incroyables constructions parcourant le circuit entre les mains des meilleurs pilotes au monde. Grâce à notre partenariat avec le Groupe LEGO, nous avons la possibilité d’ajouter une dimension ludique au Grand Prix, tout en attirant de nouveaux publics. Nous sommes impatients de découvrir les prochaines projets que nous pourrons réaliser ensemble."

À l’issue de cet événement à Miami, les 10 voitures LEGO grandeur nature entameront une tournée mondiale. Elles auront pour objectif de rapprocher les familles et les enfants de l’action sur la piste. Et LEGO le promet déjà : elles apparaitront à nouveau lors de futures courses et grands événements de F1 ! Pour de nouvelles parades aussi fun ?